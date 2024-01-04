Постоянно возят из Ирана: ВС РФ атаковала Украину новой партией "Шахедов" (видео)

Часть дронов-камикадзе куплены у Тегерана перед массовыми атаками, а часть оккупанты собрали уже непосредственно на территории России — их легко отличить.

Россия постоянно пополняет запасы дронов-камикадзе типа "Шахед", а также деталей, необходимых для их сборки, чтобы атаковать украинцев. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона в четверг, 4 января.

Она отметила, что Россия действительно имеет накопленные запасы иранских дронов Shahed-136 и регулярно их пополняет, используя для этого авиационное сообщение между Тегераном (столица Ирана, — ред.) и Москвой. Самолеты, на борту которых не только собственно беспилотные летательные аппараты, но и запчасти к ним, приземляются в аэропортах российской столицы регулярно. Кроме того страна-агрессор все чаще запускает в информационное пространство пропаганду о начале производства собственных беспилотников по типу иранских дронов. И такие меседжи нашли подтверждение в реальной жизни.

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за рубежа, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют, чтобы подчеркнуть собственное производство", — сказала Наталья Гуменюк.

Представитель Сил обороны Юга Украины также уточнила последствия атаки дронами "Шахед", которая произошла в ночь на 4 января. Она отметила, что тогда Россия запустила два беспилотника, которые, вероятно, являются элементом тактического действия с целью держать в напряжении и истощать системы украинской ПВО, а также продолжать разведывать данные о противовоздушной обороне Украины. Дроны прошли в зоне ответственности Украины, пытаясь обойти систему ПВО, сопровождаемые атакой авиабомбами.

Напомним, в конце декабря 2023 года военный раскрыл загадку черных "Шахедов". В России сильно переделали иранские беспилотники, сделав их легкими, прочными и черными, увеличив при этом вес взрывчатки, считает военнослужащий Сергей "Флэш".

Несколько ранее мы также писали о том, что в Москве планируют создать еще 11 центров по сборке и разработке беспилотников. По состоянию на сейчас в российской столице уже открыт центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево".