Вражеская РЭБ будет бессильна: украинцы разработали новый чип для FPV-дронов (видео)

По словам Артема Щербаковского, украинская разработка проходит тестирование. Она позволит оператору дрона захватывать цель и после нажатия только одной кнопки дрон будет поражать ее автоматически.

Украинские военные разработали новый чип для наведения, который сможет увеличить эффективность использования FPV-дронов. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал оператор БпЛА сводного отряда "Злые птицы" Артем Щербаковский.

По его словам, украинская разработка позволит снизит требования к обучению пилотов дронов-камикадзе. В частности, чип для наведения позволит оператору дрона захватывать цель и нажимать только одну кнопку. После этого цель будет поражаться автоматически.

Сейчас украинская разработка проходит тестирование, впрочем необходимо дополнительное финансирование. Также чип планируют протестировать на поле боя.

Щербаковский объяснил, что украинская разработка является составной частью, поэтому из-за отсутствия механизма ее не могут поставить на вооружение или получить доступ к эксплуатации.

Несмотря на это, чип могут закупать другие производители и ставить ее в свои дроны, после чего получать допуск к эксплуатации и ставить на вооружение.

Также оператор БпЛА рассказал, что команда не концентрирует свое внимание на производственных мощностях или организации производства. Они планируют любую разработку доводить до конечного, фабричного образца, и уже после этого передавать ее другим на производства. По его словам, это позволит быстро и эффективно масштабировать изделия.

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Среди прочего, Артем Щербаковский рассказал, как в течение последних полгода обновились украинские ударные беспилотные авиационные комплексы Backfire.

БпЛА уже совершили около 200 вылетов. Они могут лететь на расстояние 50 километров в одну сторону, и нести полезный вес 5,5 килограмма. В частности, еще полгода назад они могли нести около 4 килограммов.

Благодаря комбинации хороших решений беспилотник стал уникальным, ведь оккупантам сложно его уничтожить, и заглушить с помощью радиоэлектронной борьбы.

Напомним, недавно в Украине появились дроны-камикадзе, которые позволят поражать вражеские цели при недостаточной видимости и даже ночью. Даже в таких условиях FPV-дрон передает качественное изображение оператору и четко фиксирует человеческие силуэты.

Сейчас готова партия беспилотников со встроенными тепловизорами. Перед отправкой на фронт их еще планируют протестировать.

Также дроны, которые могут выполнять задачи и ночью, появились и в российской армии. В конце декабря российские журналисты писали, что военные РФ получили первую партию таких дронов под названием "Гортензия 10". В частности, они могут использоваться не только для разведки, но и для дистанционного минирования и бомбардировки.