Ученые создали супер-производительные процессоры для ИИ: появятся уже в 2024 году

Компания Intel показала на CES 2024 процессоры Arrow Lake для ПК и Lunar Lake для ноутбуков. Они выйдут на рынок во второй половине 2024 года.

Процессоры Intel Arrow Lake и Lunar Lake будут иметь производительность в 3 раза выше, чем старшие модели. Это необходимо не только для работы приложений искусственного интеллекта (ИИ) на графическом процессоре, но и на нейронном, передает toms hardware.

Компания Intel показала на CES 2024 процессоры Arrow Lake для настольных ПК и Lunar Lake для ноутбуков. Они выйдут на рынок во второй половине 2024 года.

Arrow Lake станет расширением архитектуры Intel Core Ultra для высокопроизводительных настольных ПК для игр. Как сказал представитель компании, это будет первый игровой процессор для ПК с возможностями искусственного интеллекта. Однако не стоит забывать, что AMD тоже выпустила чипы с возможностями ускорения ИИ, говорится в материале.

Новый чип Lunar Lake Фото: Tom's Hardware

В этом году на рынке появится чип Lunar Lake для ноутбуков. Он имеет "радикально новую архитектуру с низким энергопотреблением и значительные улучшения IPC", а также в 3 раза большую производительность искусственного интеллекта как на графическом процессоре, так и на нейронном, чем у Meteor Lake.

Процессор Lunar Lake имеет один большой кристалл, который может состоять из нескольких тайлов/чиплетов, и две сопутствующие структуры, которые выглядят как встроенная DRAM.

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