Сам себе электростанция: созданы солнечные батареи, которые крепятся к балкону (фото)

Солнечные панели мощностью 800 Вт с интеллектуальными блоками управления и специальными системами крепления анонсировала компания Meyer Burger.

Компания Meyer Burger (Швейцария) выпустила в продажу солнечные батареи со специальными креплениями, которые можно инсталлировать прямо на балконе, передает pv-magazine.

Генеральный директор Meyer Burger, Гюнтер Эрфурт, написал в X (ранее Twitter, — ред.), о запуске нового продукта — балконных солнечных панелей. Когда именно они поступят на рынок, пока неизвестно, однако раскрыты некоторые технические характеристики устройств.

Балконная солнечная панель Meyer Burger Фото: Meyer Burger

Новые солнечные модули с черным гетеропереходом (гетеропереход — контакт двух различных по химическому составу полупроводниковых кристаллов, при котором кристаллическая решетка одного полупроводникового кристалла переходит в кристаллическую решетку другого полупроводника, не нарушая общую структуру кристалла, — ред.) оснащены микроинверторами мощностью 800 Вт, интеллектуальными блоками управления и системами крепления, позволяющими установить их на балконе.

Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте компании-разработчика, солнечная установка для балкона будет предлагаться в двух вариантах: с одним солнечным модулем или с двумя.

Цены пока не раскрываются, однако все заинтересованные лица могут зарегистрироваться на meyerburger.com, чтобы узнать, когда именно солнечные панели для балконов поступят в продажу, и когда можно будет оформить заказ.

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