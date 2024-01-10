"Выигрывает тот, кто быстрее реагирует": как Украине обогнать Россию в сфере РЭБ (видео)

Создателям средств РЭБ не стоит недооценивать противника, а также нужно реагировать на ситуацию на поле боя, которая часто и диктует спрос на технику этого типа.

Украинские производители средств радиоэлектронной борьбы могут успешно конкурировать с российскими создателями техники такого типа, но для этого нужно учесть ряд важных моментов. Такое мнение озвучил руководитель направления сотрудничества и партнерства с силами безопасности и обороны Brave1 Олег Донец в интервью "Милитарному", которое было опубликовано в среду, 10 января.

Он отметил, что при работе с отечественными производителями систем РЭБ команда Brave1 всегда применяет комплексный подход, анализирую не только свои возможности, но и возможности противоборствующей стороны. По словам эксперта, в сфере, которая касается средств радиоэлектронной борьбы, жизненно необходимо анализировать и исследовать, как развивается в этом направлении противник. А еще в случае с российскими создателями подобной техники их не следует недооценивать.

"Безусловно, не стоит его недооценивать. Он (противник, — ред.) достаточно хорошо понимает роль радиоэлектронной борьбы на поле боя и они (россияне, — ред.) поняли это давно и достаточно четко. Они вкладывают большие средства в развитие этого направления, создают и инфраструктуру, и учебные заведения, которые готовят специалистов", — сказал Олег Донец.

Продолжая тему конкуренции украинских производителей РЭБ с российскими, он также подчеркнул, что в РФ вкладывают большие средства в развитии новых образцов вооружения в закупку этих образцов. Так, уже по состоянию на сейчас у ВС РФ есть не менее 100 различных видов образцов вооружения и с этим нужно считаться.

Однако Олег Донец обратил внимание и на то, что ситуация на поле боя очень динамична и поэтому превосходство российской армии в сфере РЭБ не может оставаться незыблемым. Таким образом у украинских создателей техники это класса есть возможность оперативно среагировать на ситуацию и "ответить" созданием улучшенных изделий.

"Поэтому соответственно здесь важно быть постоянно в процессе этого улучшения своего изделия, понимать, какие угрозы возникают. И выигрывает тот, кто быстрее реагирует на эти угрозы и в радиоэлектронной борьбе. Это чрезвычайно актуально: в первую очередь получает преимущество тот, кто раньше понимает угрозу и быстрее находит решение противодействия ей", — объяснил Олег Донец.

Он добавил, что для укрепления производства РЭБ в Украине и конкурентноспособности изделий также упорядочить "правила игры" на рынке, которые помогут создателям техники стать более эффективными.

Напомним, ранее мы писали о том, как Украина "наступает на пятки" России в сфере РЭБ. Украинским инженерам нужно всего несколько дней, чтобы получить новый образец оружия, которое использует противник, и разработать стратегию противодействия. Скорость обновления прошивок и программного обеспечения в Украине превышает мировые стандарты.

А во второй половине декабря 2023 года стало известно, что россияне начали применять в Украине сверхмощные системы РЭБ. Оккупанты могли переделать серийные комплексы, чтобы они глушили управление БПЛА на большом расстоянии, не задевая передачу видеосигнала.