ИИ совершил важное открытие, потратив 2 недели: у людей на это ушли бы десятки лет

Azure Quantum Elements смогла найти идеальный материал для аккумуляторных батарей — ученые уже создали прототипы.

Платформа Azure Quantum Elements от Microsoft смогла "вычислить" наиболее подходящий материал для батарей, который сделал бы их намного эффективнее, чем литий-ионные аналоги. Результата был получен всего через 2 недели, хотя людям потребовались бы годы, передает fast company.

Основой платформы Azure Quantum Elements являются классические суперкомпьютеры, а не квантовые. В проекте — постепенно внедрить квантовые машины, чтобы платформа располагала вычислительными мощностями и классических систем, и квантовых. Переход к квантовым системам осуществят через 10 лет.

Разработчики Microsoft дали платформе задание найти хороший электролит для батарей. Им было интересно, как система справится с задачей. Всего было проанализировано 32,6 млн различных веществ. ИИ-алгоритм вначале оставил только 500 тыс. материалов, а остальные отсеял. Потом выбрал только 500, потом 150, а в итоге оставил 18.

Не обошлось и без помощи ученых. К работе были привлечены эксперты из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, которые из 18-ти материалов, предложенных ИИ, выбрали 1 — соединение лития и натрия в соотношении 30 к 70. После они создали на основе этого вещества батареи формата CR2032.

Тесты показали, что такой аккумулятор не перегревается, следовательно, он не взорвется, что говорит о его безопасности. В Microsoft заявили, что сама по себе батарея их не интересует, т.к. было важно продемонстрировать на практике возможности Azure Quantum Elements, которая пока функционирует в тестовом режиме. Сообщается также, что с ее помощью специалисты из Johnson Matthey создали каталитические нейтрализаторы и водородные топливные элементы за короткий период времени. Ученые отметили, что без помощи суперкомпьютеров и ИИ у них на это ушли бы годы.

Ранее мы писали о том, что ученые решили проблему роста дендритов, и теперь литий-металлическая батарея превосходит типичные аналоги в 10-20 раз.