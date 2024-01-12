Украинец создал приложение для оплаты проезда в Европе: чем полезно и как воспользоваться

Платформа помогает водителям эффективно ориентироваться в системе дорожных сборов и обеспечивает удобный способ оплаты и избежания штрафов.

Украинец Павел Воронюк разработал и создал платформу Vinet ID, которая позволяет пользователям оплачивать проезд по платным дорогам и избегать штрафов. Об этом пишет dev.ua.

Это первое приложение для оплаты дорожных сборов в европейских странах, которое позволяет пользователям приобретать виньетки для нескольких автомобилей и стран одновременно. Созданное для того, чтобы помочь водителям ориентироваться в сложностях дорожных сборов, оно позволяет одновременно оплачивать проезд, виньетки и тоннели.

На создание первой версии Vinet ID ушло около двух месяцев (первой добавленной страной стала Словения). Большую часть работы, включая фронтенд, UX/UI-дизайн и рекламную кампанию в Google Ads, создатель выполнил самостоятельно. Сервис был запущен 26 января 2022 года. 15 августа того же года первая версия была загружена в App Store, а 29 августа приложение стало доступно в Google Play.

По словам основателя, первые продажи начали происходить уже через неделю после начала рекламной кампании. По состоянию на январь 2024 года к сервису уже подключены восемь стран — Словения, Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния, Румыния и Швейцария. А в пятерку лидеров по количеству использования приложения (вместе с Германией, Австрией, Хорватией и Данией) входит Украина. Так, по состоянию на январь 2024 года Vignette ID воспользовалось более 1 млн человек, осуществивших более 2,2 млн оплат.

Сервис также доступен на 14 языках, позволяет клиентам приобретать виньетки на автомобили в двух, трех или даже восьми странах одним платежом и предлагает круглосуточную поддержку. Также пользователь, установивший приложение на смартфон, будет получать напоминания (push-уведомления) после активации и за день до окончания периода действия виньетки, чтобы не пропустить окончание периода действия виньетки и не получить штраф.

Как украинцам воспользоваться приложением Vinet ID:

скачать мобильное приложение на Android или iOS;

выбрать страну, в которую хотите отправиться;

выбрать тип транспортного средства и маршрут;

ввести регистрационный номер автомобиля;

выбрать срок действия виньетки;

ввести адрес электронной почты и другую необходимую информацию;

оплатить указанную сумму.

Напомним, в мае 2023 года стало известно о том, что украинец создал приложение, которое спасло ему жизнь. Три года разработчик стеснялся показывать проект публично, но теперь разместил его в открытом доступе надеясь, что другие программисты помогут его доработать.

А в феврале 2023 года мы писали о том, что в Украине создали приложение, которое сообщает о состоянии безопасности родных. В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус. "Зеленый" показывает, что у человека все хорошо, а "красный" сигнализирует об опасности.