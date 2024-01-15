Украинские дроны с ИИ делают войну более смертоносной: как они увеличат потери РФ

Украинский ИИ не будет нацеливаться на людей вовсе. Его задача направить дрон на цель, выбранную человеком, если сигнал с оператором был потерян.

Квадрокоптеры, работающие при помощи искусственного интеллекта, могут помочь украинским военным сдержать вторжение российской армии. Как считает аналитик издания The Daily beast, такие дроны будут лишены главной уязвимости, которой пока что активно пользуются ВС РФ.

Как ИИ решит проблему глушения дронов при помощи средств РЭБ

После того как ВСУ начали активно применять дроны, начиненные взрывчаткой, русские применили против них средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по всему фронту. Эти "глушилки" могут блокировать сигналы, связывающие FPV-дроны с операторами. Когда дрон теряет связь, он может отклониться от курса и промахнуться, так и не атаковав цель, например, танк.

"Связь между БПЛА и оператором — это серьезная уязвимость, так как на нее может повлиять средство РЭБ", — прокомментировал Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Прекрасно осознавая это, украинские разработчики дронов работают над внедрением функций искусственного интеллекта (ИИ). Работать она будет следующим образом: если помехи станут слишком интенсивными, и дрон потеряет командный сигнал, ИИ сможет взять на себя управление вместо оператора и направить устройство на цель с помощью "машинного зрения". Украинская компания Twist Robotics уже протестировала ИИ-алгоритм нацеливания дронов.

"После захвата цели, дрон управляется этой системой", — рассказал The Washington Post Ростислав Оленчин, соучредитель Twist Robotics.

Как ВС РФ противостоит украинским дронам на фронте

В начале агрессивного вторжения России, Украина имела большое преимущество перед ВС РФ, когда дело касалось робототехники, так как разработчики имели доступ к передовым технологиям США и ЕС. У украинцев было больше дронов, и они были качественнее, чем у России. Кроме того, ВСУ использовали их более разумно. Например, Роберт Бровди, командир группы "Птицы Мадьяра", которая защищает Херсонскую область, заявил, что с середины октября 2023 года его группа поразила 450 российских транспортных средств и полностью уничтожила 153.

С 2024 года количество задействованных ВСУ FPV-дронов резко возросло, и Россия принялась искать в своем арсенале средства против них. Выбор пал на РП-377 — ранцевый радиоглушитель, создающий шум мощностью в сотни ватт на наиболее популярных для радиосвязи частотах. РП-377 был разработан несколько лет назад для защиты войск от придорожных бомб с радиоспусковым механизмом.

ВСУ используют FPV-дроны

"В последние месяцы устройства появились на российских танках, БТР и даже артиллерии по всей линии фронта. Генерируя сотни ватт энергии, они могут создать вокруг военной техники "пузырь безопасности", защищая от дронов. При этом, по военным меркам, стоят они недорого — около 10 тыс. долларов США за единицу", — говорится в материале.

"Я видел спектрограммы", — написал в Telegram украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов, анализируя РП-377. — "Помехи очень качественные". К счастью для украинцев, по словам Бескрестнова, у РП-377 малая дальность действия — всего несколько десятков футов (фут равен 30,5 см — ред.).

Наиболее опытные украинские операторы могут управлять ударными беспилотниками несмотря на помехи, максимально точно нацеливая их. Когда дроны попадали в зону радиопомех, корректировать курс уже было незачем, так как "камикадзе" все равно попадали по цели или хотя бы задевали ее. Эти успехи ВСУ не остались незамеченными, и вскоре на российских машинах начали размещать устройства под названием "Волнорез". Если верить данным российских разработчиков, то "Волнорез" работает на расстоянии до 800 м. Этого достаточно, чтобы, если он заглушит приближающийся FPV-дрон, у транспортного средства с "Волнорезом" было время уклониться от теперь уже неконтролируемого приближающегося дрона.

"Одних операторских навыков, вероятно, будет недостаточно для того, чтобы украинские силы сохранили свое преимущество в сфере беспилотников, поскольку глушилок у ВС РФ становится все больше. Но если прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, то этого может быть достаточно для того, чтобы получить преимущество", — пишет СМИ.

Украинский военный ИИ не станет угрожать людям

Вот как ИИ может помочь операторам дронов: когда пилот направляет свой FPV-дрон к цели, машинный алгоритм, "смотрящий" через переднюю видеокамеру, быстро распознает цель по размеру, форме, цвету и даже по инфракрасной тепловой сигнатуре. Затем если дрон столкнется с помехами и потеряет радиосвязь с оператором, ИИ гарантировавнно доведет его к цели.

"Сторонники развития ИИ-технологий переоценивают возможности нейросетей, игнорируя их ограниченность", — сказал The Daily Beast Карло Копп, аналитик центра Air Power Australia, намекая на то, что не стоит опасаться "восстания машин".

Украинские разработчики не планируют создавать ИИ, который будет определять, кто из миллионов людей может быть боевиком, а кто — гражданским, так как это делают израильтяне со своими ИИ-алгоритмами. Нет, украинские разработчики поручили своему ИИ гораздо более узкую задачу: взять цель, которую уже заранее выбрал и определил человек, и запомнить, как она выглядит. Это отражает центральный принцип украинской философии дронов, сказал Бескрестнов в недавнем видео: "Наши военные не готовы полностью отдать искусственному интеллекту контроль над стрельбой из оружия".

ИИ-дроны нужны ВСУ, но стоить будут дороже

Украина активно использует FPV-дроны, потому что они дешевые. Если каждый новый дрон, который импортируют или собирают украинцы, будет отправляться в какую-то мастерскую для установки средств управления с помощью искусственного интеллекта, стоимость устройств может значительно возрасти.

"Но если бы у них был выбор: платить больше за свои дроны или смотреть, как их дроны устаревают, очевидно, что выберут украинцы. Делая выбор между объединением усилий с ИИ, или потерей преимущества на поле боя, украинцы выберут ИИ", — заключают авторы материала.

Ранее мы писали о том, что Рогозин пожаловался на украинские FPV-дроны и пригрозил расстрелом "перекупам" в РФ. Большое количество украинских дронов усложнило жизнь российским военным на фронте. Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ должна "отвечать" на это отменой бюрократических процедур и "санкциями" в отношении граждан, которые на интернет-платформах завышают цены на беспилотные аппараты.