YouTube начал сильно "тормозить": почему не грузятся видео и что с этим делать

Пользователи ищут проблемы там, где их нет, полагая, что проблема в интернет соединении или некорректной работе браузера, но все дело в блокировке рекламы.

YouTube, похоже, борется с блокировщиками рекламы, так как многие пользователи по всему миру жалуются, что видеохостинг замедляет работу, если замечает работу таких программ. Аналитики портала 9toGoogle попытались разобраться в ситуации.

Почему тормозит видео в YouTube?

В соцсети Reddit пользователи сообщают, что при включенном блокировщике рекламы видео загружается достаточно медленно, а также замедляется скорость воспроизведения (чуть ли не в 2 раза), также видео может остановиться и подгружаться примерно 30 секунд. Пользователи пишут, что если не снять блокировку рекламы, то невозможно перейти в полноэкранный режим или оставить комментарии, т.к. они не работают. А бывало и такое, что браузер Chrome перестает загружать другие веб-страницы, пока открыт YouTube. Однако стоит только отключить блокировщика рекламы, как производительность загрузки видео тут же повышается. Журналисты Фокуса тоже заметили проблемы с загрузкой сайта и воспроизведением видео при включенном блокировщике рекламы.

"YouTube использовал всевозможные тактики, чтобы заставить людей отключить блокировку рекламы и подписаться на YouTube Premium. Видеохостинг демонстрировал всплывающие сообщения о том, что блокировщики рекламы нарушают условия обслуживания YouTube и требовал их отключить. Компанию также уличали в добавлении пятисекундной задержки к начальной загрузке сайта, если блокировщики рекламы были активированы. Эти изменения положили начало игре в кошки-мышки между Google/YouTube и сообществом блокировщиков рекламы", — говорится в материале.

Аналитики Аrstechnica предположили, что замедление может быть вызвано тем, что блокировщики рекламы изменили код YouTube. Так, недавно Adblock Plus опубликовал отчет об ошибках, в котором указал на "проблемы с производительностью", возникшие в версии 3.22. Разработчики заявляют, что исправят все баги в версии 3.22.1. Разработчик uBlock Origin Рэймонд Хилл говорит, что проблема ограничивается AdBlock Plus и его дочерними продуктами, и что обвинения, звучащие в сторону YouTube, — это "неправильный вывод", пишет СМИ.

"Независимо от того, связаны ли задержки с обновленным кодом Adblock, с YouTube такое происходит уже не в первый раз. Проще было бы показывать больше предупреждений об отключении блокировщиков, а не оставлять людей в неведении, после чего они начинают искать проблемы там, где их нет, ведь некоторые думают, что у них перестал работать интернет, иные переустанавливают Chrome", — резюмировали авторы.

Как улучшить работу YouTube?

Если возникли вышеописанные проблемы, то у пользователя есть два надежных варианта, которые предлагают сами разработчики: отключить блокировщик рекламы или оформить платную подписку YouTube Premium. Как отмечают аналитики, для большинства людей ни один из вариантов не является идеальным, поскольку первый может привести к показу назойливых рекламных роликов, которые нельзя пропустить, иногда они длятся до 10 минут, а второй вынуждает платить по $10 каждый месяц, предлагая, впрочем, ряд дополнительных функций.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ Bard от Google научился пересказывать видео c YouTube. Чат-бот может отвечать на сложные вопросы о содержании конкретного ролика, например, назвать ингредиенты рецептов или составить краткую инструкцию.