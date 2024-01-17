Чипы будут делать с помощью квантовой технологии: как это улучшит электронику

Квантовые вычисления помогут оптимизировать проверку процессоров на соответствие стандартам качества.

Японский производитель микросхем ROHM в сотрудничестве с венчурной компанией Quanmatic на основе квантовых вычислений попытается оптимизировать производство полупроводников. Подробности передает издание Аsia Times.

Компании объявили, что полномасштабное внедрение технологии стартует в апреле 2024 года на фабриках ROHM в Японии и за рубежом. Испытание прототипа показало, что производительность EDS (electrical die sorting (EDS) — сортировка электрических штампов — важный процесс в производстве полупроводников, позволяющий проверить их качество, — ред.) можно улучшить, что значительно повысит производительность и прибыльность каждого процессора.

На этапе EDS проводится специальная обработка кремниевой пластины для выявления дефектных чипов, которые ремонтируются или удаляются перед ее разрезанием на отдельные чипы. Затем процессоры упаковываются. При помощи EDS чипы проверяются на соответствие стандартам качества и квантовые технологии могут этот метод существенно оптимизировать. EDS осуществляется путем контакта пластины с платой-щупом, электромеханическим интерфейсом, располагающим более 50 тыс. крошечных игл, которые посылают электрические сигналы через пластину, чтобы определить, работают ли чипы правильно, или нет. Затем они помечают и отсортировывают те из них, которые работают некорректно. Проводить такую проверку после упаковки чипов неэффективно и дорого, поэтому ее осуществляют после изготовления и перед упаковкой.

Проблема в том, что в ходе EDS задействуется большое количество устройств, анализируется много данных, факторов и рисков. Производитель решил оптимизировать этот процесс и в результате задействовал операционную систему с использованием квантовых решений, учитывающих различные ограничения EDS. Компании Quanmatic удалось создать технологию, использующую квантовые и классические методы вычислений, а также обширные данные ROHM.

Задействовав квантовое решение, разработчики увидели, что показатели производительности, такие как коэффициент использования и задержки доставки, могут быть улучшены на несколько процентных пунктов. Кроме того, скорость вычислений значительно выросла, обеспечив своевременную и оптимальную работу "проверочной системы" сортировки электрических штампов. В дальнейшем обе компании будут работать над повышением точности производственной квантовой системы.

Ранее мы сообщали о том, что импорт процессоров в Китай обвалился на 15%. Причиной аналитики считают дефляцию, когда валюта растет в цене и спрос на полупроводники падает, так как компании надеются в будущем купить чипов побольше.