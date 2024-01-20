Сбой в работе: "Монобанк" оказался под самой масштабной DDoS-атакой (фото)

Пользователи сообщали о сбое в работе приложения "Монобанка". Позже соучредитель Олег Гороховский заявил, что ситуацию удалось взять под контроль.

Вечером 19 января "Монобанк" оказался под самой масштабной DDOS-атакой. Об этом у себя на Telegram-канале "Ого!" сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По его словам, ситуацию удалось нормализовать.

"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", — заявил он.

Ранее пользователи сообщали о том, что сервисы банка не работают. Однако затем приложение на смартфонах снова заработало.

Ошибнка в "Монобанке" Фото: Скриншот

Что такое DDOS-атака

Это хакерская атака на компьютерную систему с намерением сделать ее ресурсы недоступными для пользователей. Одним из наиболее распространенных методов нападения является насыщение атакуемого компьютера или сетевого оборудования большим количеством внешних запросов. Чаще всего они бессмысленны или неправильно сформулированы. Таким образом, атакованное оборудование не может ответить пользователям, или отвечает настолько медленно, что становится фактически недоступным.

Напомним, что 18 января сообщалось, что хакеры атаковали браузер Chrome. Под угрозой оказались банковские счета. Разработчики поспешили выпустить обновление и рекомендовали всем пользователям установить его как можно скорее.