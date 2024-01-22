Топ-9 самых выносливых смартфонов начала 2024 года: заряда батареи хватит на все (видео)

Современные смартфоны имеют приятный дизайн, делают качественные фото и позволяют играть в яркие игры, но все это становится недоступным, когда разряжается аккумулятор, ведь гаджет превращается в "кирпич".

Мощная батарея является важной частью любого мобильного устройства, ведь от нее зависит, насколько часто пользователю придется бегать к розетке. Сайт Android Police назвал смартфоны с лучшим временем автономной работы по состоянию на начало 2024 года.

OnePlus 11

Обычно люди мечтают о целом дне автономной работы телефона. OnePlus 11 исправно будет работать целых два дня без подзарядки. А когда это происходит, его можно полностью разрядиться всего за 30 минут, что делает его легким победителем за лучшее время автономной работы среди всех телефонов на современном рынке.

Батарея емкостью 5000 мАч питает энергоэффективный процессор Snapdragon 8 Gen 2, и даже без включения функций продления батареи нам удалось легко выдержать два полных дня использования. Смартфон имеет зарядное устройство SuperVOOC мощностью 80 Вт или 100 Вт, в зависимости от рынка.

Samsung Galaxy S23+

Samsung не слишком акцентирует, что ее флагман Galaxy S23+ кроме топовых характеристик имеет еще и высокий показатель автономности. Батареи хватает на целый день для большинства людей, а скорость зарядки 45 Вт быстро компенсирует потерю заряда. Телефон сейчас является одним из лучших имеющихся вариантов, хотя его преемник S24+, который недавно вышел в продажу, может быть еще более выносливым благодаря новому процессору и немного большей батареи. Сейчас обозреватели с Android Police уже тестируют автономность Galaxy S24+, но пока не могут сказать наверняка, какая же модель лучше держит заряд.

OnePlus Nord N30 5G

Nord N30 недорогой, но имеет едва ли не лучшее соотношение цены и характеристик. Его пиковая яркость в 680 нит превышает показатель ближайших конкурентов, а процессор Snapdragon 695 справится с визуально сложными играми. Экран OLED поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Аккумулятор на 5000 мАч активное использование телефона в течение дня. Зарядное устройство 50 Вт сделает пополнение запаса энергии быстрым.

Смартфоны OnePlus Nord N30 5G Фото: OnePlus

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone очень компактен, его небольшой, но очень качественный экран потребляет меньше энергии. Заряд держится в течение всего дня, даже с выключенными многочисленными функциями экономии. Доступно зарядное устройство только на 30 Вт, но есть поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт, поэтому пополнение аккумулятора емкостью 4300 мАч будет быстрым и удобным.

Смартфоны Asus ZenPhone 10 на любой вкус Фото: Asus

Nothing Phone 2

OLED-экран этого смартфона достигает исключительных 1600 нит. На нем установлена почти чистая ОС Android, которая не обременяет пользователя лишними маркетинговыми функциями. Яркие светодиоды Glyph можно легко выключить, если они не нужны.

В течение 24 часов почти невозможно полностью разрядить его батарею. На грани использования заряда он способен "вытянуть" и до 48 часов при умеренной эксплуатации. Nothing Phone 2 заряжается от 0% до 100% менее чем за час мощностью 45 Вт.

Motorola Edge+ (2023)

После нескольких поколений не очень привлекательных телефонов Motorola проделала отличную работу и достойно конкурирует с такими компаниями, как Samsung и Google. Edge+ (2023) работает на мощном аппаратном обеспечении и имеет отличный дисплей. Нетрудно растянуть его работу более чем на сутки без подзарядки, в некоторых случаях можно получить почти 48 часов. Motorola также добавила в комплект телефона зарядное устройство на 68 Вт.

Смартфон Motorola Edge+ обещает долгое время работы Фото: Motorola

Samsung Galaxy Fold 5

Ни одно складное устройство не может превзойти обычный смартфон по времени автономной работы, но Fold 5 приблизился к этому вплотную. Он предлагает чрезвычайную полезность и удобство без хлопот об автономной работе на полдня. Но это компромисс, на который придется согласиться при желании получить одно из самых полезных устройств современности. Ранние проблемы линейки сейчас почти исчезли благодаря усовершенствованию гибкой петли и экрана.

Apple iPhone 15 Pro Max

Новейший суперфлагман Apple выдерживает 7 часов активной работы несмотря на яркий и очень четкий экран. Apple обычно оснащает свои телефоны хорошими аккумуляторами и хорошо справляется с оптимизацией программного обеспечения, чтобы минимизировать разряд батареи. Но все еще разочаровывает реальная скорость зарядки в 27 Вт для смартфона стоимостью более 1200 долларов.

Samsung Galaxy A54 5G

Телефон выдерживает более 6 часов включенного экрана при пиковой яркости и без каких-либо функций продления времени автономной работы. К сожалению, он не поддерживает беспроводную зарядку и может заряжаться только мизерными 25 Вт. Продолжительность полной зарядки, которая составляет почти 2 часа, не слишком радует.

Смартфон Samsung Galaxy A54 5G имеет не только хорошую батарею, но и отличную камеру Фото: Скриншот

В этой подборке представлены популярные смартфоны топового или среднего сегмента. Если нужен специализированные аппараты с большими аккумулятором и долгим временем автономной работы, возможно, следует обратить внимание на телефоны Blackwiew, о которых писал Фокус.

Представленные смартфоны доступны прямо сейчас, но этот год принесет много новых устройств и технологий. В декабре Фокус писал о самых ожидаемых гаджетах 2024 года, которые радикально изменят к лучшему пользовательский опыт.