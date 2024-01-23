Администрация Путина и ФСБ остались без интернета: постарались хакеры, — ГУР

Под удар попал провайдер "Акадо-телеком", который предоставлял услуги как центральным, так региональным органам российской власти.

Анонимным киберспециалистам удалось вызвать масштабный сбой в работе российского интернет-провайдера "Акадо-телеком", который обслуживает государственные учреждения. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно официальным данным, компания "Акадо-телеком" предоставляет услуги интернет-связи некоторым государственным структурам РФ, среди которых администрация президента, ФСБ, ФСО, московские и региональные органы самоуправления, "Сбербанк" и прочие организации.

Жалобы пользователей на сбой в работе "Акадо-телеком": скриншоты

"21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо". В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора", — говорится в сообщении.

Масштаб ущерба пока уточняется, подчеркнули украинские разведчики.

Ранее Фокус писал о том, что на украинского мобильного оператора "Киевстар" была осуществлена крупная хакерская атака. В компании оценили ущерб примерно в 3,6 млрд грн (около 95 млн долларов США). Ответ от украинских хакеров в белых шляпах не заставил себя ждать — киберспециалисты из группировки Blackjack взломали почтовый сервер и клиентскую базу данных московского провайдера М9ком. Некоторые данные они выложили в открытый доступ, а также удалили 20 Тб информации, в том числе: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты. В результате этого взлома часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ. Украинские хакеры пообещали тогда, что взлом М9ком был лишь разминкой — далее последует более крупная атака.

Сообщали также о том, что украинская IT-армия взломала данные 3 тысяч российских компаний. Министерство цифровой трансформации Украины отмечает, что такие хакерские "отчеты" помогут отслеживать "сторонников войны" и готовить доказательства против них для будущего международного суда.