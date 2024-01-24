ВСУ с помощью наземного дрона разрушили мост ВС РФ (видео)

Сухопутный беспилотник подъехал под дорожное сооружение, где и подорвал его опоры.

Украинские военные с помощью тяжелого наземного беспилотника подорвали мост на Донецком направлении, по которому ездила техника оккупантов. Соответсвующее видео опубликовал "Укринформ" в среду, 24 января.

На опубликованных видеокадрах видно работу беспилотного летательного аппарата, который следит за обстановкой в квадрате, где работает наземный дрон. Судя по картинке, за которой за кадром наблюдают также украинские военные, сухопутный беспилотный аппарат заехал под мост, где и подорвал его опоры. После взрыва дорожное сооружение окутал густой дым.

"Первая фиксация работы тяжелого наземного дрона по мосту противника. Донецкое направление. Пока нельзя рассказать детали, но на значительной протяженности фронта у противника будут проблемы с логистикой", — подписали видео.

Какая ситуация сложилась на фронте 24 января

В течение суток состоялось 50 боевых столкновений. Также враг нанес 2 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону. На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки возле Дибровы Донецкой области и еще 3 — в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак вблизи Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении ВСУ отразили атака врага возле Роботино Запорожской области.

Напомним, в июле 2023 года мы писали о том, что украинский военный изобрел "невидимый" наземный дрон, который взрывает даже танки ВС РФ. Дрон перемешается с помощью четырех колес и внешне похож на игрушечную машину. Основное преимущество "Сирка" в том, что российские РЭБ не могут его обнаружить.

Также мы сообщали о том, что в Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА. Дрон представляет собой военный беспилотники-разведчики с неподвижным крылом. Это беспилотный летальный аппарат с 61-мегапиксельной мультиспектральной камерой на гиростабилизированном подвесе.