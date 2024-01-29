Война технологий США и КНР вышла на новый уровень: ИИ станет гораздо глупее из-за санкций

В надежде защитить свое технологическое превосходство и нацбезопасность, США хотят перекрыть китайским разработчикам доступ к своим облачным сервисам.

Правительство США намерено запретить иностранным компаниям, особенно из Китая, использовать американские облачные вычисления для обучения моделей искусственного интеллекта. Такое заявление сделала министр торговли США Джина Раймондо, сообщает Reuters.

Она объяснила, что суть не в препятствовании доступу к самим хранилищам данных. Дело в том, что США осуществляют экспортный контроль над чипами, и некоторые из них установлены в американских облачных центрах обработки данных (ЦОД), и чтобы перекрыть доступ к чипам, придется "отрезать" путь китайским компаниям к самим ЦОД. Министр акцентировала, что считает деятельность компаний из КНР "вредоносной и потенциально опасной".

Один из аспектов этой инициативы получил название "Знай своего клиента", следуя ему, американские облачные сервисы должны со всей серьезностью подойти к вопросу идентификации своих иностранных пользователей. Также известно, что инициатива направлена на то, чтобы затормозить программы по развитию искусственного интеллекта (ИИ) Китаем. Инициатива возникла в результате предложения о блокировании доступа китайских предприятий к американским облачным технологиям, выдвинутого еще в октябре 2023 года.

Предлагаемый вариант постановления налагает значительную ответственность на компании, занимающиеся облачными вычислениями. Эти компании должны проверять личность иностранных клиентов, поддерживать стандарты идентификации пользователей и ежегодно сертифицировать их. Данное правило является частью стратегии по обеспечению кибербезопасности облачных платформ США, которыми могут воспользоваться китайцы "для разработки потенциально опасных ИИ-технологий". Между тем Китай рассматривает этот шаг США, как способ сдержать развитие его экономики.

Частично запрет на доступ к американским "облакам" уже работает. Так, в октябре 2023-го президент Джо Байден издал указ, согласно которому компании-разработчики ИИ-систем, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, экономике, общественному здравоохранению США, должны раскрывать правительству США результаты своих исследований, а также подтверждать, что их ИИ не является угрозой.

Отрасль негативно отреагировала на такие нововведения. Главный юрисконсульт NetChoice, торговой группы в сфере высоких технологий, Карл Сабо назвал указ Байдена незаконным, утверждая, что его исполнение может сдерживать международное сотрудничество в области ИИ.

Тем не менее, несмотря на попытки Администрации президента Байдена таким образом защитить национальную безопасность и сохранить технологическое превосходство США, китайские предприятия спокойно могут получить доступ к облачным серверам Европы и стран Ближнего Востока.

Ранее мы писали о том, что в США пытаются усилить санкции против Китая, боясь кражи данных. Республиканцы обвиняют биотехнологические компании КНР в сборе генетических данных американцев, работе на НОАК и в шпионаже.