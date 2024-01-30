Чипы, квантовые машины и андроиды: Китай придумал, как опередить США в 100 технологиях

Пекин отреагировал на попытки США заблокировать доступ к своим облачным сервисам. Теперь Поднебесная готова агрессивно сражаться за звание самой высокотехнологичной страны мира.

Китайские власти поставили цель добиться прорыва в ряде высокотехнологических областей, включая графические процессоры (GPU), квантовые вычисления, роботов-андроидов и интерфейсы "мозг-компьютер", передает SCMP. Пекин пытается таким образом занять лидирующее место среди высокотехнологичных стран и противопоставить свои решения западным.

В документе, опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий КНР, Министерством науки и технологий КНР, Китайской академией наук указывается на необходимость совершения очередного шага на пути к научно-технической революции в кратчайшие сроки, потому что США прилагают новые усилия с целью заблокировать доступ Китаю к ключевым технологиям.

США усиливают технологическое давление на КНР. Так, в результате октябрьского обновления Вашингтоном ограничений на экспорт передовых чипов, Nvidia не может продавать в страну свои новейшие графические процессоры, в том числе некоторые, специально созданные для Китая в соответствии с предыдущими правилами. Также США намерены требовать, от поставщиков облачных услуг вроде Amazon Web Services, Google и Microsoft раскрытия информации об иностранных клиентах (в том числе их IP-адреса), проверки их на "благонадежность", явно пытаясь нацелиться именно на китайские компании.

Китайское правительство в свою очередь пытается сосредоточить ресурсы в определенных областях, чтобы достичь существенных подвижек в их развитии. В частности Пекин заботит доступ к графическим процессорам, которые могут помочь в обучении больших языковых моделей (БЯМ), роботов, ИИ-моделей для самых разных приложений — от производственных до бытовых.

В фокусе также и интерфейсы "мозг-компьютер", которые могут применяться в медицинских целях, автономном вождении и приложениях виртуальной реальности. Что касается отраслей, то страна сосредоточиться на производственных и информационных технологиях, разработке новых материалов, энергетике, космических программах и здравоохранении. Чтобы осуществить эти планы, КНР нужно будет снизить зависимость от западных полупроводников и производить как минимум 70% чипов (к 2025 году) самостоятельно.

Документ ставит цель добиться прорыва как минимум в 100 основных передовых технологиях к 2025 году и стать мировым лидером в определенных областях к 2027 году, хотя и не устанавливает критерии оценки прогресса.

Ранее мы писали о том, что ИИ-решения Китая станут гораздо глупее из-за новых санкций США. В надежде защитить свое технологическое превосходство и нацбезопасность, США хотят перекрыть китайским разработчикам доступ к своим облачным сервисам.