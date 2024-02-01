Аналог "Ланцета", антиРЭБ, самонаведение: Федоров раскрыл, какие новые дроны создадут в Украине

На рынке военных дронов в Украине работают более 200 компаний, но производство надо увеличивать, чтобы обеспечить все потребности армии, уверяет глава Минцифры.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о встречах с украинскими производителями дронов, результатах работы государства в этой области и какие летательные аппараты должны появиться в 2024 году. Он поделился информацией в своем аккаунте Telegram.

"В прошлом году запустили кластер для развития военных технологий Brave1, который поддерживает производителей инноваций, выдает гранты и помогает с допуском к эксплуатации и кодификацией. В планах — увеличить размер грантов до $200 тысяч, чтобы изобретатели могли сделать качественный прототип".

Федоров говорит о встречах с более чем 120 производителями, результатом которых должно стать увеличение производства беспилотников для Сил обороны Украины. По его словам, государство еще в 2022 году сделало ставку на оживленную конкуренцию производителей на открытом рынке, на котором сейчас работает более 200 компаний, производящих дроны, сопутствующую продукцию и сервисы.

В 2023 году производство украинских БПЛА удалось существенно масштабировать: 67 моделей получили кодификацию, 58 имеют государственный контракт. Главная задача на 2024 год — дальнейшее увеличение выпуска дронов. Еще одна важная цель — стандартизация требований и тактико-технических характеристик беспилотников.

Со своей стороны государство меняет политику в сторону облегчения заключения контрактов. Важным для производства является прогнозирование контрактов и потребностей Генштаба — правительство работает над взаимодействием с военными.

Михаил Федоров назвал приоритетные технологии для развития БПЛА:

создание украинского "Ланцета"

ИИ и автоматический захват целей

управляемые боеприпасы

наведение на РЭБ и удары по ним

антидронные решения

Также государство активно работает в направлении развития роботизированных платформ, боеприпасов и РЭБ. По словам министра, почти каждую неделю новая единица получает кодификацию по стандартам НАТО.

Кроме Минцифры, во встрече с производителями участвовали Министерство обороны, Госспецсвязь, Агентство оборонных закупок и Центральное управление беспилотных систем Генштаба.

28-29 января прошел первый этап хакатона Министерства обороны "Наступление машин". По результатам встреч с производителями военные эксперты отметили недостаток понимания производителями военных потребностей во многих случаях и необходимость платформы для постоянных контактов.