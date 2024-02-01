Уродливый, но простой в производстве: физик оценил, как сделан украинский дрон "Коса"

AQ 400 Scythe имеет очень практичную конструкцию и использует распространенные недорогие комплектующие, а тележка вместо шасси позволяет нести больше взрывчатки.

Канадский физик и эксперт по беспилотникам проанализировал конструкцию украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe ("Коса") и нашел ее очень практичной. Своим исследованием DanielR поделился в социальной сети Х.

Беспилотник AQ 400 Scythe от Terminal Autonomy кажется эксперту не очень красивым, но интересным дроном. Он анализирует информацию о нем с официального сайта производителя и открытых источников.

Негативные отзывы о дроне, по мнению DanielR, вероятно, базировались на двух самолетах на переднем плане фото. Это была ошибка, потому что внимательный осмотр показывает, что это прототипы, а более новые самолеты как раз находятся на заднем плане.

Различные варианты AQ 400 Scythe Коса AQ 400 Scythe Фото: Twitter/DanielR

Шесть БПЛА используют двигатель DLE 170 с электрическим запуском и, возможно, генератором. Один не имеет ни стартера, ни генератора и использует другой пропеллер. Еще один имеет двигатель Sky Power, что свидетельствует об оценке конструкторами различных конфигураций.

Двигатели AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

DLE 170 — популярный двухтактный двигатель мощностью 17,5 л.с. Версия с электрозапуском и генератором весит 6,7 кг, а обычная — 4,3 кг. Расход топлива составляет около 7 литров в час. Этот двигатель также используется на дроне "Бобер" (Beaver). Его стоимость около 1200 долларов США.

Двигатель DLE 170 AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Один из беспилотников использует двигатель Sky Power DS-210 немецкого производства. Он доступен с разными опциями, поэтому трудно определить точную конфигурацию. Он весит 6,6 кг и развивает 17,1 л.с. Конструкция имеет двойные свечи зажигания. Цена по каталогу составляет 3145 евро.

Двигатель Sky Power DS-210 AQ 400 Scythe Коса Sky Power DS-210 AQ 400 Фото: Twitter/DanielR

Основная часть фюзеляжа имеет прямоугольное сечение, что значительно упрощает конструкцию. Видеокамера, видеопередатчик и антенна радиоуправления, скорее всего, тестовые и поэтому не интересны. Также видны трубка Пито и GPS.

Системы AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Дрон не имеет шасси, но использует тележку для взлета. Отсутствие шасси значительно уменьшает сложность фюзеляжа, увеличивая пространство для полезного груза. Это также уменьшает вес и сопротивление, что улучшает производительность.

Старт с тележки AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Фюзеляж имеет простое сужение к двигателю с прорезями для внутреннего каркаса. Прорези и закрепляющие элементы свидетельствуют о том, что фюзеляж сделан преимущественно из дерева. С обеих сторон хвоста есть панели доступа. Верхняя панель доступа использует простые петли.

Фюзеляж AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Тандемные крылья можно снимать, что облегчает транспортировку. Кажется, что переднее крыло падает на фюзеляж сверху, а задние крылья скользят по трубам. Кажется, в один грузовой фургон может поместиться несколько беспилотников.

Пропеллеры AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Интересной особенностью БПЛА является то, что основные компоненты каждого крыла кажутся одинаковыми. Заднее крыло имеет простое расширение, переднее же получило большие концевые пластины (возможно, чтобы изменить эффект завихрения концов на заднем крыле).

Платформа запуска AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Еще одно упрощение заключается в том, что крылья используют полноразмерные поверхности управления (элероны и рули высоты). Это означает, что ребра крыла в основном идентичны, что значительно облегчает конструкцию. Похоже, что топливный бак расположен в контейнере с фланцем.

Корпус AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Как предполагает физик, при проектировании самолета закладывалось его серийное производство. Большой прямоугольный фюзеляж делает его очень гибким в отношении полезной нагрузки. Terminal Autonomy говорит о специфической полезной нагрузке 43 кг, вероятно, речь идет о взрывчатке.

Terminal Autonomy хочет производить 50 Scythe в месяц, а затем масштабировать до 500. Планер простой, что позволяет массово производить без специального оборудования, доступны различные двигатели, поэтому производители вполне могут собирать дроны в таком количестве.

По результатам анализа AQ 400 Scythe вырос в глазах эксперта. Он простой, гибкий и кажется хорошо продуманным. Автор спрашивает специалистов по оружию о возможной полезной нагрузке дрона.

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