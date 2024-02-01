Санкции США сработали: китайские производители чипов понесли большие убытки в 2023 году

Прибыль крупных компаний в Китае уменьшилась на 30%-40% по сравнению с 2022 годом. Их продукция оказалась никому не нужна.

Ведущие китайские производители микросхем, такие как Loongson Technology и Cambricon Technologies, ожидают огромных убытков в 2023 году, а все из-за санкций США. Такое положение вещей производители отобразили в своих отчетах, пишет SCMP.

Loongson Technology оценивает годовой убыток в 310 млн юаней (43,36 млн долларов США) по сравнению с прибылью в 51,8 млн юаней в 2022 году. Компания также ожидает, что за 2023 год поступит выручка в размере 508 млн юаней, что на 31% меньше, чем годом ранее.

Пекинская компания Cambricon Technologies, производящая ускорители искусственного интеллекта (ИИ), прогнозирует годовой убыток в размере до 924 млн юаней, что на 40% меньше, чем в 2022 году. Производитель прогнозирует, что его выручка в 2023 году немного снизится, по сравнению с 722 млн юаней в 2022 году.

В Loongson Technology убытки связывают со "слабостью рынка промышленных чипов и большие расходы на исследования и разработки". В Cambricon не уточнил причины упавших показателей. Однако издание отмечает, что обе компании включены в "черный" список Министерства торговли США, ограничивающий их возможности покупать передовые технологии американского происхождения и продавать их определенным клиентам.

СМИ напомнило, что ужесточение санкций США с октября 2022 года еще больше ограничило доступ китайским компаниям к продукции Intel и Nvidia. Хотя Пекин настаивает на разработке китайских альтернатив, похоже, процесс идет медленно. Аналитики говорят, что этому внутреннему развитию китайского рынка полупроводников препятствуют строгие санкции США и ограничения каталогов продукции китайских фирм, а также более жесткие условия в 2023 году.

"Не только Loongson и Cambricon в прошлом году столкнулись с трудностями, — сказал Стюарт Рэндалл, руководитель отдела электроники и встроенного программного обеспечения консалтинговой компании Intralink. — Многие другие компании на самом деле не продают свою продукцию на массовом рынке, и ведь именно здесь производители зарабатывают реальные деньги".

Инженер китайской компании по производству серверов и интернет-оборудования H3C, который отказался назвать свое имя, сказал, что собственная архитектура Loongsoon является нишевой, а производительность ее чипов не так хороша по сравнению с аналогами, что говорит об их неконкурентоспособности.

Китай стремился наращивать вычислительную мощность на базе графических процессоров, поскольку ChatGPT OpenAI в конце 2022 года положил начало новой глобальной гонке ИИ. Вычислительная мощность является ключом к победе в этом соревновании, поскольку она помогает сократить время на обучение больших языковых моделей (БЯМ).

Китайские технологические компании, такие как Baidu, Tencent Holdings, Alibaba Group Holding и ByteDance были крупными покупателями новейших графических процессоров Nvidia до введения санкций. Теперь им приходится довольствоваться китайскими аналогами, не всегда лучшего качества.

К концу июня 2023 года общая вычислительная мощность Китая достигла 197 Экзафлопс, что соответствует одному квинтиллиону операций в секунду и является максимальным показателем вычислительных мощностей одного суперкомпьютера.

Ранее мы сообщали о том, что военные и правительство Китая приобретают чипы Nvidia, несмотря на запрет США. Китайские ученые могут использованы американские процессоры для обучения военного ИИ, считают исследователи.