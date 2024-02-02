Швейцарская компания Destinus передала Украине сотни дальнобойных дронов и планирует еще

Переданные компанией бывшего россиянина беспилотники имеют радиус действия до 2000 км. В планах — поставки в Украину сотен дронов в месяц.

Швейцарский стартап Destinus, который разрабатывает гиперзвуковые БПЛА и самолеты и основан бывшим российским гражданином Михаилом Кокоричем, также является одним из главных европейских поставщиков военных беспилотников в Украину. Об этом рассказывает издание Challenges.

Михаил Кокорич, основатель Destinus, отказался от российского гражданства и является противником Путина. По информации издания, начиная со второго квартала 2023 года, Destinus поставила в Украину сотни недорогих беспилотников большой дальности. Эти винтовые устройства под названием Lord имели радиус действия от 750 до более 2000 км в зависимости от версии и предназначались для ударов по наземным целям. Они также способны выполнять разведывательные миссии, электромагнитный перехват и глушение. Последние технологии очень важны, поскольку, поскольку Россия перехватывает многочисленные украинские БПЛА. Дальность их действия кажется большей, чем у дронов, которые до того использовались украинскими войсками: Ukrjet UJ-22, UJ-25 Skyline или UJ-26 Beaver ("Бобер").

Кроме того, компания поставляла еще два типа беспилотников. Один из них, Ruta — с реактивным двигателем, внешне похож на крылатую ракету с оперением. БПЛА имеет радиус действия до 300 км и способен наносить удары по земле и осуществлять наблюдение.

Второй — Hornet, очень быстрый (300 км/ч) минидрон весом несколько килограммов, способный перехватывать и уничтожать вражеские беспилотники, а также картографировать территорию или работать телекоммуникационным ретранслятором.

В интервью Challenges Кокорич подтверждает поставки: "Мы уже среди основных производителей дронов в Европе. Ежемесячно мы поставляем более сотни крупных дронов, и Украина является одним из наших главных клиентов. Наши изделия являются устройствами двойного назначения, которые соответствуют как гражданским, так и военным миссиям".

Компания, которая заявляет о 75 млн евро инвестиций, привлеченных с момента создания, достигла оборота 17 млн евро в 2023 году, большинство из которых пришлось на последний квартал: "Продажи в 2024 году могут превысить показатель прошлого года в несколько раз, возможно, в десять раз". Destinus, которая все еще ищет средства, планирует выйти на безубыточность в 2024 году.

Испытания БПЛА

Стартап базируется в Паерне (Швейцария), но беспилотники до сих пор изготавливались в Германии, Испании и Нидерландах. Большинство БПЛА экспортируется из Германии. Планируется также завод в Украине, но место не называется.

Сейчас Михаил Кокорич хочет перенести штаб-квартиру стартапа из Швейцарии в Париж, где также планируется производство дронов. Почему именно во Францию?

"Германия — прекрасная страна для ведения бизнеса, но ее политика в отношении экспорта оружия является ограничительной. Нейтралитет Швейцарии усложняет экспорт. Франция имеет значительный аэронавигационный и военный опыт. Мы считаем, что там будет проще получить экспортные лицензии", — объясняет основатель Destinus.

Относительно поставок дронов в Украину, Кокорич говорит, что планирует выйти на показатель в несколько сотен единиц в месяц.

Не мешает ли развитию Destinus перенаправление усилий на производство военных дронов? Михаил Кокорич уверяет, что не оставил своих первоначальных амбиций: "Мы все еще работаем над нашими проектами гиперзвуковых беспилотников, но такой технологический прорыв требует времени. Илону Маску понадобилось двадцать лет, чтобы разработать пусковую установку для своих марсианских ракет Starship, которая пока не работает. Для некоторых гиперзвуковых проектов может потребоваться 30 лет. А пока предприятие должно выживать и развиваться".

Следующее поколение беспилотников компании вдохновляется прототипом, представленным на Парижском авиасалоне в июне, под названием Destinus 3. После двух первых прототипов, Jungfrau и Eider, которые летали в 2021 и 2022 годах, Destinus 3 — первая сверхзвуковая машина разработанный компанией. Ее первый полет ожидается в 2025 году. В планах — постепенная разработка проекта Destinus D, способного развивать скорость 5 Махов (6100 км/ч).

Украинские разработчики тоже создают БПЛА, способные преодолевать большие расстояния. Беспилотник "Коса", который называют украинским Shahed, может пролететь 750 км.