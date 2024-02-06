Гаджет для богатых и одиноких: какие проблемы идут в подарок к Apple Vision Pro за $3500

Революционная гарнитура Apple Vision Pro уже появилась в продаже и вызвала ажиотаж благодаря тому, что вывела возможности виртуальной реальности на новый уровень. Но в то же время она вызвала много проблем, например — боли в шее у пользователей.

Компания Apple 2 февраля полноценно выпустила на рынок новое устройство Apple Vision Pro, которое сочетает в себе портативный компьютер и очки виртуальной реальности. Фокус разбирался, как работает необычный гаджет, возникли ли с ним какие-то проблемы и стоит ли он своих 3500 долларов.

Ажиотаж вокруг Apple Vision Pro

Apple анонсировала Apple Vision Pro в июне 2023 года как устройство совершенно нового класса — "пространственный компьютер" (spatial сomputer), который объединяет для пользователей физический и виртуальный миры. Разработчики подчеркивают, что создали уникальный и автономный прибор, который можно носить с собой.

"Подобно тому, как Mac познакомил нас с персональными компьютерами, а iPhone — с мобильными компьютерами, Apple Vision Pro знакомит нас с пространственными вычислениями. Vision Pro, созданный на основе десятилетий инноваций Apple, опережает все, что было создано ранее, благодаря новой революционной системе ввода и тысячам революционных инноваций", — заявил гендиректор компании Тим Кук.

Vision Pro создан на основе десятилетий инноваций Apple

Cемь месяцев Apple подогревала интерес к своей новинке, пока 19 января не открыла предварительные заказы. Согласно источнику портала MacRumors, за первые 10 дней компания продала более 200 000 гарнитур. Как ожидают эксперты, Apple выпустит всего около 500 тысяч гарнитур, но сложно предсказать, сможет ли она столько продать.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо обратил внимание, что большая часть заказов поступила в первые выходные, а потом их количество резко сократилось. По его мнению, спрос на Vision Pro быстро упадет, поскольку товар занимает довольно узкую нишу — мало кто может позволить себе гаджет за 3499 долларов (официальная цена от Apple), пусть их продают и в рассрочку. В США за такие деньги можно приобрести неплохой подержанный автомобиль.

Презентация Vision Pro от Apple

Ходят слухи, что Apple ожидает такого исхода, учитывая высокую цену и сложность производства. 1 февраля она анонсировала также выход 600 новых приложений, созданных для Vision Pro, еще около миллиона уже существующих доступны пользователям благодаря совместимости.

В недавней статье о гаджетах, способных заменить смартфоны Фокус предполагал, что передвигаться по улице в Apple Vision Pro будет неудобно, однако жители США уже доказали обратное. В сети появились кадры людей, которые прогуливаются, танцуют в клубе, тренируются в спортзале, ездят в метро и даже катаются на скейтборде с гарнитурой на голове.

Люди уже носят Apple Vision Pro на улицах

Один из пользователей даже использовал Vision Pro за рулем автомобиля Tesla, вероятно, полагаясь на автопилот. В итоге полиция остановила водителя, но не известно, какое наказание за этим последовало. Стоит отметить, что руководство от Apple запрещает использовать устройство при управлении движущимся транспортным средством, тяжелой техникой или в любых других ситуациях, требующих высокой концентрации в интересах безопасности.

Полиция остановила водителя с Vision Pro

Возможности и характеристики Apple Vision Pro

Некоторые американские обозреватели уже опробовали Apple Vision Pro и оценили, на что он способен. В The Atlantic отметили, что устройство предлагает две инновации в одной: гарнитуру виртуальной реальности (VR) с более высоким разрешением дисплеев, чем у большинства других на рынке, и набор камер дополненной реальности (AR). Вместе они позволяют владельцу видеть экраны или объекты, возникающие в воздухе, и взаимодействовать с ними с помощью жестов.

Переключатель в верхней части устройства может снизить уровень "погружения" в виртуальную среду, демонстрируя вместо этого видеозапись настоящего окружения, накладывая поверх изображение компьютерных программ: веб-браузеров, электронных таблиц, программ для просмотра фотографий. На экране одновременно могут отображаться приложения из трех разных операционных систем: собственные приложения VisionOS, приложения для iPad, а еще можно подключиться к устройствам Mac через Wi-Fi.

"Именно эта последняя функция больше всего отличает устройство от других гарнитур и от других машин в целом. Компьютеры помогают людям работать, жить и играть, но они также отделяют нас от мира. Apple Vision Pro стремится положить конец этой эпохе и открыть новую", — пишут аналитики.

Apple утверждает, что задержка между тем, что видят камеры, и тем, что отображается на дисплее, составляет всего 12 мс, включая время экспозиции самих камер. Фактическая обработка данных происходит еще быстрее, а потому фактически незаметна.

Отдельного внимания достойна функция EyeSight — она выводит на фронтальный OLED-экран изображение глаз носителя с легким 3D-эффектом для зрительного контакта. Со стороны кажется, что гарнитура становится прозрачной, что на деле не так. Интересно, что сам пользователь никак не может управлять этим эффектом и не знает, как именно его видят другие.

Функция Eyesight отображает глаза пользователя Apple Vision Pro Фото: Скриншот

С внутренней стороны находятся MicroOLED-дисплеи с общим числом 23 миллиона пикселей и размером всего 7,5 микрометра. Они достаточно яркие и четкие, чтобы можно было без труда читать текст на некотором расстоянии. Apple на заводе калибрует дисплеи по цвету, и эта технология в значительной степени обусловила высокий ценник.

Vision Pro изготовлен из магния и углеродного волокна в алюминиевом корпусе, который выглядит естественным продолжением знакомого языка дизайна Apple. По мнению The Verge, новинка объединяет в себе знакомые особенности других продуктов бренда: телефонов iPhone, наушников AirPods и даже смарт-часов Apple Watch — есть похожие колесики, регулирующие громкость и степень погружения в VR. К гарнитуре прилагается два крепления для головы: одиночную вязаную повязку и двойную петлю.

Гарнитура оснащена фронтальными камерами высокого разрешения для передачи видео, камерами, направленными вниз и в стороны для отслеживания рук, лидарный сканер, пространственные камеры TrueDepth, инфракрасные проекторы для слабого освещения. За производительность отвечает процессор M2, новый пространственный сопроцессор Apple R1 и пара вентиляторов для охлаждения.

Так устроена гарнитура Apple Vision Pro Фото: Apple

В боковые дужки поместили динамики, которые понравились редакции The Verge за их громкость и качественный пространственный звук. Однако они неплотно прилегают к ушам, поэтому окружающие могут слышать то же, что и пользователь. Чтобы этого избежать, можно использовать наушники — подойдет любая модель с Bluetooth.

Vision Pro использует внешний аккумулятор, который подключается с помощью плетеного кабеля и поворотного разъема Lightning и носится отдельно, хотя, казалось бы, уже существуют VR-гарнитуры со встроенными батареями, например, Meta Quest. Как отметила Apple, устройство имеет встроенные программные и аппаратные системы, которые могут снижать производительность в некоторых ситуациях, например, при низком уровне заряда аккумулятора, высокой пиковой мощности или старении аккумулятора.

Пользователи при этом могут заметить, что кадры обновляются реже, скорость интернета снижается, экран тускнеет, звук становится тише, а приложения запускаются медленнее, и на это никак нельзя повлиять. Подобную технологию используют многие ноутбуки, но там хотя бы можно регулировать производительность, переключая схемы электропитания или настраивая параметры вручную. В то же время, такой подход предотвращает внезапные отключения или перегрузку системы.

Одного заряда хватает примерно на 2,5 часа активной работы — достаточно, чтобы досмотреть полнометражный фильм, но мало для работы. Apple предлагает дополнительные батареи за $199 каждая, но не возможность "горячей замены", ведь при отсоединении устройство полностью выключается.

Одного заряда Apple Vision Pro хватает примерно на 2,5 часа активной работы

Какие проблемы возникли с Vision Pro

Здесь мы плавно переходим к недостаткам Apple Vision Pro, которых пользователи уже нашли немало. Так The Verge обратило внимание на большой вес устройства — от 600 до 650 граммов в зависимости от крепления, а ведь это устройство предназначено для длительного ношения на голове. При этом баланс сильно смещен спереди, в отличие от других больших гарнитур, имеющих противовес. Ремешок с двойной петлей помогает сохранить устойчивость, но не решает проблему полностью.

Таблоид The Daily Beast заметил в соцсетях множество комментариев с жалобами на вес Vision Pro. У некоторых людей даже разболелась голова и шея. Такие проблемы породили серию критических мемов, посвященных новому гаджету. А ведь еще на ранних тестах Apple обнаружила, что Vision Pro cильно напрягает шею из-за своих габаритов и массы, передает агентство Bloomberg. Неудивительно, что разработчики оставили аккумулятор снаружи, ведь он весит еще 353 грамма, но непонятно, почему бы тогда не взять более емкий.

Вес Vision Pro вызывает нарекания

"Неудивительно, что продолжительное использование любой гарнитуры может привести к боли в шее или мышечной усталости. Сама голова весит от 10 до 11 фунтов (4,5-5 кг, — ред). Эти устройства обычно весят от 1 до 1,5 фунтов, поэтому мышцы шеи должны выдерживать дополнительные 10 процентов веса", — рассказал The Daily Beast Майкл Ли, хирург-ортопед позвоночника в Медицинском центре Чикагского университета.

Выше упоминалась низкая задержка передачи видео с камер. В теории, гарнитура должна очень реалистично показывать реальный мир, чтобы пользователь со временем и вовсе забыл о ее существовании. На деле же, как сообщает журналист The Atlantic Ян Богост, так происходит только в неподвижном состоянии, когда же носитель куда-то идет, то изображение с камер подрагивает в такт шагам, размываясь по краям дисплеев, неприятный эффект усиливается при кашле или резких движениях.

"Это оказалась быстро обновляющаяся версия мира на рабочем столе компьютера, а не взгляд на вещи такими, какие они есть на самом деле", — поделился автор.

По этой же причине Яну Богосту было некомфортно работать в Vision Pro. Печатать на виртуальной клавиатуре, как в рекламе Apple, оказалось больно, а буквы на экране появлялись очень медленно. С другой стороны, виртуальный экран оказался гораздо удобнее настольного монитора, поскольку журналист смог удобно сесть и держать осанку ровной. Работа в виртуальном пространстве оказалась непростым делом, поскольку очень легко потерять нужное окно, "отправив" его куда-то в другую комнату.

"Я почувствовал страх, как будто я настолько глубоко зашел в компьютерное пространство, что никогда больше не выберусь из него. Гром грохотал в моих ушах из фонового окружения. Я был один в пустыне, в очках, надетых на мою голову", — прокомментировал обозреватель.

Cуществуют также серьезные проблемы с приватностью и безопасностью Vision Pro. Операционная система VisionOS имеет как минимум одну критическую уязвимость, которую уже нашел Джозеф Равичандран, сотрудник Массачусетского технологического института (MIT) в США. Ученый вместе с коллегами создал приложение, которое отключает гарнитуру, демонстрируя эмодзи в виде черепа. Если же снова запустить Vision Pro, то пользователь увидит сообщение о том, что устройство должно перезагрузиться, а экран погаснет через 30 секунд.

Vision Pro — это быстро обновляющаяся версия мира

Джозеф Равичандран заявил, что нашел уязвимость в ядре VisionOS, но пока не раскрыл ее. Как отмечает портал Gizmochina, зная такое слабое место, пользователь можеть снять ограничения Apple и получить больше контроля над устройством. С другой стороны, злоумышленники получат возможность создавать вредоносные приложения.

В своем обзоре журналисты издания CNET провели эксперимент и доказали, что гарнитура не отличает руки пользователя от чужих. Посторонний человек может легко вмешаться и управлять происходящим в виртуальной среде, хотя не будет при этом видеть ее. Вероятно, это станет проблемой в транспорте или любом общественном месте, ведь сосед одним движением руки закроет фильм или важную вкладку в браузере, прервет срочный разговор или устроит другую пакость, даже если сам того не желает.

Apple Vision Pro анонсировали как устройство совершенно нового класса — "пространственный компьютер"

Еще одна ключевая проблема, которую отмечают многие — одиночество. Проявляется оно в том, что пользователь Vision Pro не может поделиться тем, что он видит, с другими. Это недостаток всех VR-гарнитур, которые полагаются на очки дисплеи, но у новинки Apple он проявляется особенно сильно. Например, во время сеанса нельзя никого пригласить в свою виртуальную среду или посмотреть фильм вместе с любимым человеком. Получается, что гарнитура еще больше отдаляет людей друг от друга, чем смартфоны, экраны которых можно хотя бы показать тому, кто рядом.

Маккей Томас, технический руководитель из Сан-Франциско, 2 февраля посетил магазин Apple и поделился впечатлениями с корреспондентом SFGATE. Он отметил, что если он смотрит телевизор или фильм, то обычно хочет иметь возможность смотреть его вместе со своей семьей, а не в одиночку через гарнитуру. На вопрос, будет ли он покупать Vision Pro, Томас заявил: "Я думаю, это для одиноких людей".

Неочевидная, но досадная особенность Vision Pro — они портят прическу и макияж. Это не такая уж проблема для использования в домашних условиях, но люди, заботящиеся о своей внешности, вряд ли станут так рисковать на прогулке, вечеринке или романтическом свидании.