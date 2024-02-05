Истребители получат первый в мире супер-чип и станут намного "умнее": что известно

Многочиповый пакет будет обеспечивать работу наземных, морских и бортовых датчиков, повышая их производительность и мгновенно передавая данные, собранные ими.

Компании Raytheon и AMD работают над созданием устройства, которое получило название "многочиповый пакет" нового поколения для истребителей. Основная его задача — преобразовывать радиочастотную энергию в цифровую информацию, передает Interesting engineering.

Raytheon получила контракт на сумму 20 млн долларов США на разработку многочипового пакета, который будет обеспечивать работу наземных, морских и бортовых датчиков. Компания должна будет создать компактный модуль микроэлектроники из новейших коммерческих процессоров. AMD, которая также привлечена к работе над данным проектом, должна будет заняться упаковкой чипов.

Первый в своем роде многочиповый корпус, как предполагается, будет иметь большую пропускную способность для передачи данных на высокой скорости, что позитивно повлияет на производительность системы датчиков, обеспечит низкое энергопотребление и даст возможность сократить вес. Устройство также позволит каждому отдельному набору микросхем достичь максимальной производительности, сохраняя при этом экономическую эффективность.

Чиплеты от разных коммерческих компаний-партнеров будут разработаны с учетом требований к системам датчиков Raytheon. Они также будут интегрированы в промежуточный преобразователь, разработанный и изготовленный Raytheon с помощью 3D Universal Packaging, или так называемой 3D-упаковки чипов (3D-упаковка — метод вертикального размещения транзисторов на кремниевой пластине, что значительно ускоряет обработку данных и повышает энергоэффективность чипа в целом, — ред.).

Многочиповый пакет протестируют на базе Акселератора технологий национальной безопасности Центра надводных боевых действий ВМС США в Индиане. Учитывая, что Raytheon — подразделение RTX (крупнейшей аэрокосмической и оборонной компании, которая является ведущим поставщиком наступательных и оборонных решений), занимающееся разработкой "интеллектуального" оружия, средств наступательной и оборонительной кибербезопасности, перехватчиков и всех видов противовоздушной и противоракетной обороны, журналисты предположили, что первыми боевыми машинами, которые получат новое устройство, станут истребители.

Ранее мы писали, что в Китае заявили о начале испытаний передовых 16-мн и 28-нм чипов в условиях космоса, тогда как НАСА до сих пор пользуется процессорами 30-летней давности.