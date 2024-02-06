Китай обошел санкции США: чипы для военных технологий и приложений ИИ у него будут

Китайские производители чипов решили использовать для прокачки своей продукции компьютерный язык RISC-V в пику популярным западным архитектурам x86 и Arm.

Китай намерен перестроить глобальный рынок микросхем стоимостью полтриллиона долларов. Так, в сентябре 2023 года Академия военных наук Народно-освободительной армии (НОАК) получила патент на новый высокопроизводительный чип, что свидетельствует о намерении КНР противостоять санкциям США, пишет Reuters.

Какую лазейку нашел Китай, чтобы обойти санкции США

В патентной заявке указано, что ученые использовали стандарт с открытым исходным кодом RISC-V для уменьшения сбоев в чипах, предназначенных для облачных вычислений и "умных" автомобилей. RISC-V — это компьютерный язык, используемый для проектирования чего угодно — от процессоов для смартфонов до современных процессоров искусственного интеллекта (ИИ).

Наиболее распространенные архитектуры процессоров и наборы команд для них контролируются западными компаниями: например на x86 базируются чипы Intel и AMD, на Arm — чипы ARM Limited. Экспортный контроль США и Великобритании не позволяет продавать клиентам в Китай передовые процессоры x86 и Arm, а также оборудование для их производства. Но, похоже, в КНР нашли выход в лице RISC-V, который поможет снизить зависимости от западных технологий.

Пекин инвестировал не менее 50 млн долларов в проекты с использованием RISC-V в период с 2018 по 2023 годы. Хотя эта сумма не так велика, стандарт с открытым исходным кодом однажды может поставить под угрозу дуополию x86 и Arm. Уже сегодня китайские чипы RISC-V могут использоваться в беспилотных автомобилях, ИИ-моделях и центрах хранения данных (ЦОД).

Как код RISC-V помогает развивать чипы для НОАК

В последние годы университеты и исследовательские институты, связанные с вооруженными силами Китая, тоже разрабатывали и продвигали процессоры на RISC-V. По данным AcclaimIP, Национальный университет оборонных технологий вошел в число 15 лучших авторов патентов на RISC-V, поданных в Китае с 2018 года, как и лаборатория Пэн Ченг, которая имеет партнерские отношения как минимум с двумя институтами, связанными с ВПК.

Бэйханский университет, ученые которого участвуют в разработке военных самолетов и ракет, представил проект чипа на RISC-V, обрабатывающего радиолокационные сигналы. В 2023 году исследователи из Института программного обеспечения Китайской академии наук (КАН), сотрудничающего с НОАК, разработали чип RISC-V для предотвращения кибератак. В мае 2023 года Институт вычислительных технологий КАН, находящийся под санкциями США, представил 2-е поколение высокопроизводительного чипа RISC-V — Xiangshan и операционную систему RISC-V — Aolai.

Однако RISC-V до сих пор не смог сломить доминирование x86 и Arm. По оценкам SHD Group, только 1,9% всех однокристальных систем, поставленных в 2022 году, имели процессор RISC-V. Но с ростом спроса на чипы искусственного интеллекта, плюс низкая стоимость RISC-V, простота настройки и энергоэффективность сделали эту технологию весьма привлекательной для китайских полупроводниковых производителей. По мнению Зияда Асгара, старшего вице-президента Qualcomm, производители оригинального оборудования хотят разрабатывать ядра с "широкими возможностями настройки", а RISC-V отвечает этим требованиям.

Ранее мы сообщали о том, что китайские производители чипов понесли большие убытки в 2023 году. Прибыль крупных компаний в Китае уменьшилась на 30%-40% по сравнению с 2022 годом. Их продукция оказалась никому не нужна.