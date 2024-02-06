В РФ разработали устройство, которое может любой танк, БМП и БТР превратить в робота

Разработчики заявили, что машины смогут ездить и стрелять без экипажей и сравнили свой продукт с Терминатором.

Российский холдинг "Высокоточные комплексы", который является частью "Ростеха", завершил разработку программно-аппаратного комплекса (ПАК) под названием "Прометей" и уже его тестирует. Разработчики заявляют, что устройство, если его установить на БМП, БТР или танк любого типа, сделает из них роботов на дистанционном управлении, передает ТАСС.

В холдинге рассказали, что устройство роботизирует машину таким образом, что для ее управления больше не понадобится ни водитель, ни стрелок. То есть, экипаж при помощи "Прометея" сможет управлять, например БМП-3, дистанционно.

"Такая машина-робот с любым боевым модулем может перевозить подразделения мотострелковых войск, вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава", — рассказали в "Высокоточных комплексах" и добавили, что все-таки машинам понадобится "незначительная доработка".

ПАК нужно предварительно запрограммировать, указав координаты и проложив маршрут для танка или БМП. Устройство способно распознавать препятствия с помощью технологии технического зрения. Разработчики подчеркнули, что "Прометей" может работать сообща с системами управления огнем и сравнили возможности своего продукта с Терминатором — высокоразвитым роботом из одноименного фильма.

Судя по заявлению о том, что робот-машина сможет поддерживать десант "с плава", ПАК позволит управлять боевой машиной пехоты или бронетранспортером, даже если они окажутся в воде (правда, неизвестно, какой должна быть оптимальная глубина погружения транспорта, — ред.). На данный момент ПАК проходит тестирование.

Ранее мы писали о том, что в РФ разработали мини-компьютер для боевых дронов. Устройство называется "бортовой вычислительный модуль для БПЛА". Его задача — принимать, обрабатывать и передавать данные с датчиков оператору в режиме реального времени.