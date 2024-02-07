Стелс-дрон BAE Systems должен заменить истребители, стреляя ракетами Meteor и SPEAR 3

BAE Systems представила новую конфигурацию "ведомого" беспилотного самолета, оснащенного не только ракетами, но и системой радиоэлектронной борьбы.

Компания BAE Systems недавно презентовала обновленную модель беспилотника под кодовым названием Concept 2. Этот дрон разрабатывается для поддержки истребителей в ходе в боевых действиях. Подробнее о новинке рассказало издание The War Zone.

Новую модель немного уменьшили, по сравнению с концептом 2022 года и обновили конструкцию, макет показали на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На данный момент платформа Concept 2 BAE представляет собой "БПЛА среднего размера, предназначенный для замены или усиления военно-воздушных сил при нападении, разведки, наблюдения и рекогносцировки". Компания надеется протестировать устройство полет в течение ближайших 2-х лет.

Согласно концепту, дрон получит мощный двигатель и модифицированное крыло ромбовидной формы с удлинениями к внутренней задней кромке. Удлинение задней части крыла может обеспечить дополнительный контроль по тангажу, учитывая, что у дрона не будет горизонтальных стабилизаторов. Задняя часть фюзеляжа получит вертикальное хвостовое оперение.

По размеру новый беспилотник хотят сделать близким к Hawk, первые модели которого имели длину 13,5 м, размах крыла 35,4 м и высоту 4,4 м. Предполагается, что беспилотник будет иметь максимальную взлетную массу 3500 кг и сможет нести различную полезную нагрузку: датчики и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ракеты класса "воздух-воздух" типа Meteor и/или ракеты "воздух-земля" типа SPEAR 3. В BAE уточнили, что Concept 2 будет рассчитан на 100+ боевых вылетов.

Так будет выглядеть дрон Concept 2 Фото: BAE Systems

Издание The War Zone предполагает, что беспилотник будет стоить относительно недорого, раз предполагается его использование в миссиях высокого риска. Еще одной его особенность будет возможность летать на дозвуковых скоростях и таких же высотах, как истребители, с которыми он сможет интегрироваться. Дрон будет выполнять определенные приказы без дальнейшего прямого взаимодействия с человеком благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ).

Авторы материала предположили, что заказчиками Concept 2 могут быть Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Саудовской Аравии. Известно, что британские ВВС, как и саудовские, заинтересованы в модернизации флота и изучают возможность использования "ведомых" БПЛА с истребителями. США также рассматривают возможность эксплуатации так называемых совместных боевых самолетов (CCA), представляющих собой беспилотники с ИИ и вооружением, управлять которыми могут пилоты военных самолетов прямо в небе. Американские войска очень полагаются на такие системы, так как они способны усилить боевую мощь воздушного флота, что важно при условии угроз со стороны Китая.

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