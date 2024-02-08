Компьютеры на Windows можно взломать за 40 секунд при помощи копеечного гаджета (видео)
Для перехвата информации хватает одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico, но не каждое устройство уязвимо для атаки.
Функция BitLocker, отвечающая за шифрование данных в Windows 10 Pro и 11 Pro, оказалась уязвимой. Специалистам по кибербезопасности удалось заполучить любые данные. Для этого они использовали гаджет Raspberry Pi Pico стоимостью 5 долларов США, передает Tom's Hardware.
Уязвимым оказался чип Trusted Platform Module (TPM), установленный на материнской плате. Именно с него данные и смог перехватить простой компьютер Raspberry Pi Pico, состоящий всего из одной платы. Продается такое устройство по цене чуть менее 5 долларов.
Весь процесс взлома показан на видео ниже. Издание объяснило подробности в своем материале. Итак, центральный процессор, расположенный на материнской плате, посылает ключ для шифрования данных на чип TPM посредством шины LPC. Проблема в том, что сам ключ не зашифрован и если успеть его перехватывать, то можно получить доступ к важной информации. Для эксперимента использовали ноутбук от компании Lenovo.
Эксперты по кибербезопасности применили одноплатный компьютер Raspberry Pi Pico, подключив его к свободному разъему. Когда контакты гаджета соприкоснулись с контактами разъема, стартовал процесс считывания двоичного кода, передаваемого на чип TPM по шине LPC, с частотой 25 МГц. Таким образом удалось получить ключ шифрования системного диска Windows.
Эту информацию перенесли на другой компьютер, работающий на ОС Linux, и с помощью ключа получили доступ ко всем файлам, хранившимся на диске. Авторы несколько раз проделывали свой опыт, и оказалось, что взлом занял всего 43 секунды.
Однако не все материнские платы можно взломать таким образом, потому что не все они располагают процессором TPM. Компании Intel и AMD заменили этот чип программой Firmware TPM (т.е. чип TPM сделали виртуальным, — ред.). И тут Raspberry Pi Pico будет бессилен.
Ранее мы сообщали о смартфоне, который нельзя взломать даже при помощи хакерского гаджета Flipper Zero. Компания Apple заблокировала возможность взлома iPhone при помощи мультитула.