Гаджет для шпионов: EM Eye может "видеть" сквозь стены, захватывая любые камеры

При помощи радиоантенны, устройство улавливает электромагнитное излучение, исходящее от проводов внутри камер и воспроизводит все фото- и видеофайлы.

Новая технология, разработанная исследователями Северо-Восточного университета (США), позволяет захватывать видео с большинства современных камер — даже через стены, пишет Interesting engineering.

Технология, получившая название EM Eye, использует радиоантенну для улавливания электромагнитного излучения проводов камер. Эти провода задействуются в качестве радиопередатчиков, передавая биты и байты видеоданных. Декодируя поступающий от них сигнал, исследователи могут воспроизвести видео в реальном времени без звука.

Метод работает на самых разных камерах: от камер домашней безопасности и видеорегистраторов до камер смартфонов. Исследователи протестировали его на 12 различных типах камер и обнаружили, что расстояние, необходимое для "подглядывания", варьируется от 30 см до 4,8 м, в зависимости от модели камеры. Преграды в виде стен при этом не страшны.

Видео, снятое EM Eye, изначально искажено из-за потери пикселей во время передачи. Однако при помощи алгоритмов машинного обучения можно улучшить качество видео и сделать его более похожим на оригинал. Более того, данная технология не требует доступа к сети или к хранилищу камеры и не оставляет следов взлома. Она также работает относительно камер, неподключенных к интернету.

Способ считывания видеоинформации основан на принципе электромагнитной индукции, который гласит, что изменяющееся магнитное поле может индуцировать электрический ток в проводнике. Провода внутри камер представляют собой проводники, по которым передается электрический ток видеоданных. Когда этот ток изменяется, он создает магнитное поле, которое может быть обнаружено радиоантенной. Исследователи использовали программно-определяемое радио — устройство, способное настраиваться на разные частоты и обрабатывать разные типы сигналов. Они также использовали направленную антенну, фокусирующуюся на определенном направлении и фильтрующую нежелательный шум. Направив антенну на камеру, они смогли уловить электромагнитный сигнал и преобразовать его в видеопоток.

Ученые говорят, что этот метод указывает на недостатки, которые допускают разработчики при проектировании и производстве камеры. Дело в том, что большинство камер ориентированы на цифровую защиту, например, не допускают загрузку фото в "облако" через сторонние приложения, но игнорируют утечку информации через физические каналы, такие как провода. Производители камер должны защитить свою продукцию от возможности экранирования проводов и шифрования видеоданных, чтобы предотвратить подобные атаки.

По словам исследователей, EM Eye не ограничивается камерами — его также можно применить к другим устройствам, имеющим провода для передачи видеоданных, таким как мониторы, ноутбуки или планшеты.

Ранее мы писали о том, что компьютеры на Windows можно взломать за 40 секунд при помощи копеечного гаджета. Для перехвата информации хватает одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico, но не каждое устройство уязвимо для атаки.