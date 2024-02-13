Украинские военные получат новые дроны STING-3 Mad Max: будут уничтожать позиции РФ

Первую партию бомбардировщиков украинского производства получит бригада НГУ "Хартия". БПЛА имеют защищенную связь, которая держится на расстоянии до 50 км.

Созданный украинскими инженерами украинский дрон STING-3 Mad Max уже был испытан в условиях полигонов и готов к боевому применению. Об этом сообщил волонтер Юрий Голик в Facebook

Беспилотник предназначен для бомбардировки вражеских позиций. Он оснащен защитой аналоговой видеосвязи, некоторые образцы имеют камеру с тепловизором. Дрон обеспечивает связь на расстоянии 50 км, хотя это избыточная дальность для его типичных задач. Радиоуправление обеспечивает лучшую радиолинию управления и телеметрии, надежно защищенную от помех. Волонтер не демонстрирует наземную антенну, но отмечает, что пилот дрона не привязан к ней проводами и может находиться за сотни метров во время боевых вылетов.

Беспилотник пользуется технологией псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), что предоставляет STING-3 защиту от российских средств РЭБ.

Раскрыты характеристики дронов STING-3 Mad Max:

Видеосвязь — до 30 км;

Частоты видеосвязи — "не 5.8. и не 1.2-1.3";

Связь управления — "не 915 и не 2.4";

Вес боеприпасов — до 3 кг.

Как сообщает "24 канал", 13 бригада НГУ "Хартия" первой получит партию дронов STING-3 Mad Max.

Над тестовым образцом коллектив работал несколько месяцев. Сейчас аппарат готов после тяжелого процесса разработки, сборки и проверки. STING-2, предыдущая версия беспилотника, отбыла на тестирование в реальных боевых условиях еще в декабре. Этому предшествовали испытания в тылу, где дрон продемонстрировал свои летные характеристики и грузовые возможности.

Украинцы разрабатывают не только квадрокоптеры, но и мощные дроны-камикадзе. Недавно Сергей Стерненко показал БПЛА, который способен нести большую боевую часть, чем российский "Ланцет". Дрон Darts планерного типа способен поражать цель на расстоянии до 50 км, передвигаясь со скоростью до 160 км/ч. На его борту находится 4 кг взрывчатки.