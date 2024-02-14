Китайский суперкомпьютер Tianhe-3 обогнал западных конкурентов благодаря секретному чипу

Супермашина работает на базе процессора MT-3000 китайского производства с пиковой производительностью 11,6 Терафлопс.

Секретный суперкомпьютер Tianhe 3 (его еще также называют Xingyi), как выяснилось, работает на базе китайского гибридного процессора. Машина составляет конкуренцию системам США, демонстрируя производительность 1,57 Эксафлопс, передает Tom's Hardware.

Суперкомпьютер Tianhe 3 (Xingyi) назвали секретным потому, что доподлинно было неизвестно, какое оборудование использовалось для его создания. Однако журналисты издания Next Platform смогли узнать, что система располагает процессором MT-3000, разработанным в Национальном университете оборонных технологий Китая (NUDT). Это устройство имеет многозонную структуру, включающую 16-ядерный центральный процессор (ЦП) общего назначения, 96 ядер управления и 1536 ядер-ускорителей. Его пиковая производительность составляет 11,6 Терафлопс и демонстрирует энергоэффективность 45,4 Гигафлопс/Вт при рабочей частоте 1,20 ГГц (флопс — единица измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. Так, Гигафлопс равен 1 миллиарду операций в секунду, Терафлопс — 1 триллиону операций в секунду, Экзафлопс — 1 квинтиллиону операций в секунду, — ред.).

The Next Platform предполагает, что MT-3000 изготовлен по передовой технологии, которая может варьироваться от 14 до 10 нм и потенциально даже до 7 нм. Чип, скорее всего, изготовлен китайской литейной компанией SMIC, которая также производит довольно продвинутый процессор HiSilicon Kirin 9000S для Huawei с использованием 7-нм техпроцесса второго поколения. Однако неясно, обладает ли SMIC достаточными производственными мощностями по 7-нм техпроцессу для производства чипов как для Huawei, так и для NUDT. Возможно, что для создания процессора МТ-3000 использовался другой производственный узел.

Предполагается, что благодаря чипу MT-3000 суперкомпьютер Tianhe-3 достигнет беспрецедентной вычислительной производительности в 1,57 Эксафлопс в тестах LINPACK (LINPACK — программная библиотека, содержащая набор подпрограмм для анализа и решения плотных систем линейных алгебраических уравнений, — ред.).. Для сравнения, производительность американского суперкомпьютера Frontier достигает 1,102 Эксафлопс.

Благодаря своей гибридной архитектуре, высокой производительности и, возможно, очень сложному производственному узлу, MT-3000 выглядит конкурентоспособным чипом, что ставит Китай в авангард глобального развития высокопроизводительных вычислений.

Ранее мы писали, что суперкомпьютер создал ИИ с 1 трлн параметров. Несмотря на то, что система Frontier оснащена 9 472 процессорами Epyc 7A53 и 37 888 графическими процессорами Radeon Instinct, ученые использовали только 3072 графических процессора.