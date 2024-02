Парень попросил чат-бота пожаловаться на качество еды и получил от компании ваучеры на бесплатные обеды в качестве извинения.

Британец, известный в сети под ником Гейдж (Gage), похвастался в подкасте All Things The Podcast, что смог использовать бота ChatGPT на базе искусственного интеллекта для маленькой аферы. По его словам, чат-бот обманул систему McDonald’s, и в итоге блогер получил 100 бесплатных обедов, передает NY Post.

Гейдж, соведущий All Things The Podcast и владелец компании All Things Arbitrage, рассказал, как ему удалось получить еду, не заплатив ни гроша. Он собрал кассовые чеки из McDonald's, оплаченные другими людьми. Затем попросил ChatGPT написать несколько историй о том, какой ужасной и некачественной была еда, указанная в этих чеках, и с какими последствиями якобы столкнулся клиент. Если выдуманные истории не удовлетворяли Гейджа, он давал ИИ-боту новые задания, например: "Напиши, что все было еще хуже, просто невыносимо". Бот выполнял задачу.

После того, как Гейдж собрал определенное число "жалоб", он отправил их McDonald's по электронной почте через сервис обратной связи, прикрепляя фото кассовых чеков в подтверждение того, что им якобы был оплачен заказ. Чтобы загладить вину, сотрудники компании поощряли "пострадавшего".

"Примерно через 12 часов представитель компании отправлял мне ответ одним, двумя, тремя или четырьмя ваучерами на питание совершенно бесплатно", — поделился Гейдж.

Находчивый британец утверждает, что сеть ресторанов быстрого питания в сумме выдала ему 100 ваучеров в течение девяти месяцев. "Вкуснее, когда это бесплатно", — пошутил Гейдж. Он также рассказал, что в местном ресторане сети McDonald’s его теперь знают и ни за что не станут обслуживать. Также, по его словам, компания заблокировала возможность пожаловаться на некачественную еду — теперь на сайте можно просто проголосовать, выставив рейтинг.

Соведущий подкаста All Things Arbitrage Бен Райт пошутил, что это, наверное, ресторан McDonald’s имеет худший рейтинг в Великобритании. Но Гейдж заявил: "Это никому не причинит вреда. Я не называю никаких имен, чтобы получить ваучер на питание".

Люди в комментариях к ролику на YouTube выражали недовольство касательно действий Гейджа.

"Это никому не причинит вреда? McDonald’s может закрыть свой ресторан, потому что он собрал тысячи плохих отзывов из-за того, что кто-то слишком жаден, чтобы купить гамбургер за 99 пенсов", — написал один человек.

"Это вредит людям. Если рейтинг будет крайне низким, франчайзинговая компания рискует потерять франшизу "Макдоналдс", — сказал другой.

"Что не так с этим поколением? Работников, и так получающих минимальную зарплату, могут уволить из-за такого мошенничества", — возмутился один из пользователей сети.

Ранее мы писали о том, что ChatGPT поможет создать биологическое оружие. Если не ограничивать темы разговоров с GPT-4, то он может стать настоящей угрозой для безопасности всего человечества.