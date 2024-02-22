Связь ВСУ на фронте может улучшиться: SpaceX хочет перевести Starlink на более низкие орбиты

Вследствие изменения орбиты улучшится скорость и уменьшится задержка в сети. Компания говорит, что многие сервисы будут работать лучше.

ВСУ может почувствовать улучшение связи в случае успеха SpaceX. Чтобы повысить скорость спутникового интернета Starlink, компания просит Федеральную комиссию связи США предоставить разрешение на размещение части спутников примерно на 200 км ближе к Земле, чем это есть сейчас. Об этом сообщает сайт PCmag.

Во вторник компания направила письмо в Федеральную комиссию по эксплуатации некоторых спутников Starlink второго поколения на расстоянии 340-360 км от поверхности Земли. В случае одобрения более низкие орбиты обещают, по словам SpaceX, "улучшить космическую устойчивость и повысить качество обслуживания потребителей, предприятий и служб быстрого реагирования".

"Более того, работа на этих низких высотах позволит SpaceX предоставлять потребителям спутниковые услуги высшего качества с меньшей задержкой, идя в ногу со спросом на программы реального времени для поддержки удаленной работы, дистанционного образования, телемедицины и реагирования на чрезвычайные ситуации", — добавляет SpaceX.

В декабре 2022 года FCC предоставила SpaceX разрешение на эксплуатацию 7500 спутников второго поколения на высотах 525, 530 и 535 км, в том же диапазон высот, что и спутники первого поколения. Тем не менее, еще раньше планы компании также предусматривали работу некоторых из спутников второго поколения на расстоянии 340-360 км.

"SpaceX с гордостью сообщает, что его спутники второго поколения показали даже лучшие результаты, чем ожидалось, в том числе во время запуска и ранней орбитальной фазы их операций, когда атмосферное сопротивление на спутниках максимальное", — также говорится в письме.

Вместе с повышением скорости, SpaceX говорит, что нахождение спутников на меньших высотах еще больше снижает риск потенциальных столкновений. Более низкие орбиты могут облегчить вывод спутников, который предполагает их сход с орбиты и сгорание в атмосфере. В письме не указывается ожидаемое повышение скорости. Но глава SpaceX Илон Маск сделал одной из своих главных целей сокращение задержки сети Starlink до 20 миллисекунд.

Напомним, недавно SpaceX решила вывести с орбиты сто спутников Starlink из-за возможной неисправности в будущем. Спутники безопасно сойдут с орбиты, связь из-за этого не пострадает.