Сучасні можливості 3D-друку: найцікавіше про інноваційную технологію Multi Jet Fusion

Технології 3D-друку стають невід’ємною частиною інноваційного процесу у виробництві. Серед сучасних методів друку виділяється технологія Multi Jet Fusion (MJF), яку можна віднести до передових та перспективних. Вона відкрила нові горизонти для виробництва функціональних прототипів, запасних деталей та готових виробів. У цій статті ми розглянемо ключові особливості та переваги 3D-друку за технологією Multi Jet Fusion.

Що таке технологія Multi Jet Fusion

Multi Jet Fusion — це метод 3D-друку, розроблений компанією Hewlett-Packard, який відрізняється високою швидкістю та точністю виробництва. Ця технологія базується на принципі нанесення тонких шарів полімерного порошку та подальшого впливу на них інфрачервоним випромінюванням та агентом зв'язування. Вироби формуються по даним, отриманих із завантаженої 3D-моделі.

Переваги 3D-друку Multi Jet Fusion

Технологія MJF дозволяє створювати деталі з високою ступенем деталізації та складною геометрією. 3D-друк для виробників має багато вагомих плюсів:

Швидкість та продуктивність. Multi Jet Fusion дозволяє значно скоротити час виробництва порівняно з іншими методами 3D-друку. Завдяки паралельній роботі декількох сопел і високій швидкості сканування, процес виготовлення деталей займає мінімальний час.

Висока якість та точність. Вироби, отримані за допомогою технології MJF, мають дуже високу деталізацією (до 1200 DPI) та точність. Здатність створювати деталі з високим розширенням та складною геометрією робить цю технологію незамінною для виробництва прототипів та функціональних деталей.

Економічність та ефективність. Завдяки можливості створення складних конструкцій без необхідності використання опорних структур, технологія Multi Jet Fusion економить матеріали та знижує витрати виробництва. Це робить її оптимальним варіантом як для виробництва невеликих серій, так і для індивідуальних замовлень. Якщо порівнювати з методом лиття, то 3D-друк MJF окуповується за обсягу до 1000 виробів.

Широкий вибір матеріалів. Технологія Multi Jet Fusion сумісна з різними типами пластиків, що забезпечує широкий вибір матеріалів для виготовлення деталей з різними характеристиками, включаючи міцність, гнучкість та термостійкість. Наприклад, компанія Infomir 3D Printing пропонує клієнтам три види матеріалів: міцний та легкий поліамід, стійкій до хімічних сполук поліпропілен та гнучкий поліуретан.

Кастомізація. На кожному надрукованому виробі можна розмістити логотип, унікальний напис і навіть QR-код. Для цього достатньо передбачити кастомний елемент у 3D-моделі, що завантажується.

Де використовують Multi Jet Fusion

Технологія Multi Jet Fusion має широкий спектр застосування в різних галузях промисловості:

Автомобільна промисловість: створення прототипів деталей та компонентів автомобілів для тестування та вдосконалення дизайну.

Медична промисловість: виготовлення індивідуальних медичних протезів та імплантатів з високою ступенем точності та підгонки.

Аерокосмічна промисловість: виробництво легких та міцних деталей для використання в космічних апаратах та супутниках.

Виробництво індивідуальних виробів: друк персоналізованих товарів та аксесуарів, таких як прикраси, взуття та елементи інтер'єру.

Продукцію, надруковану за допомогою MJF друку також використовують у легкій промисловості, будівництві, машинобудуванні, пакуванні та дизайні.

Де можна замовити MJF друк в Україні

В Україні послуги з 3D-друку за технологією MJF надає компанія Infomir 3D Printing, що вже має три лінії промислового друку HP Jet Fusion 5210. Виробник приймає замовлення для виготовлення прототипів, макетів, функційних деталей, анатомічних моделей і протезів, а також партій серійних виробів.

На сайті компанії є зручний калькулятор вартості: щоб дізнатися скільки буде коштувати замовлення, достатньо завантажити свою 3D-модель. На цієї ж сторінці можна оформити заявку на друк. Якщо ви шукаєте надійного партнера для 3D-друку, зверніться в Infomir 3D Printing та втілюйте ваші ідеї в реальність з використанням передової технології Multi Jet Fusion.