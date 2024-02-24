Российский дрон-"кукурузник" прошел летные испытания: двигатель из США его не подвел

Дрон "Партизан" обладает повышенными взлетно-посадочными характеристиками. Этого удалось достичь за счет американского двигателя и нестандартной аэродинамики.

Построенный в России БПЛА на базе самолета-"кукурузника" Ан-2, прошел летные испытания, после чего стали известны новые подробности о нем, пишет издание "Военное обозрение".

Как уже сообщал Фокус, дрон, получивший название "Партизан", — это, по сути, самолет ТВС-2ДТС (аналог "кукурузника" Ан-2), но безэкипажный. Биплан сделан из композитных материалов, имеет несколько вытянутый фюзеляж, где помещается мотор, кабина для пилота и для пассажира. Его верхние крылья соединены с нижними широкими стойками, а хвостовое оперение оставили без изменений.

Приводит дрон в движение силовая установка производства США — Honeywell TPE331-12UAN. Мощностью этого мотора составляет 1100 л.с. Также конструкция включает тянущий воздушный 5-лопастной винт от американской компании Hartzell Propeller. Есть на борту и еще одна двигательная установка, приводящая в движение 8 электродвигателей с винтами, расположенными на нижних крыльях.

Honeywell TPE331-12UAN создает тягу и приводит БПЛА в движение, а электромоторы, обдувающие нижнюю плоскость устройства, повышают эффективность его аэродинамики. Также благодаря дополнительным винтам, дрон может лететь на низкой скорости, не теряя устойчивости, увереннее садится и взлетает. Причем взлетно-посадочная полоса ему не нужна — достаточно площадки в 50 м. Согласно расчетам, "Партизан" может достичь максимальной скорости полета в 350 км/ч, и минимальной 50 км/ч без угрозы сваливания.

Несмотря на то, что БПЛА может управляться пилотом, он располагает системой автоматического управления. Она дает возможность управлять беспилотником посредством пульта.

Разработчики заявляют, что "Партизан" будет переводить пассажиров, грузы, принимать участие в поисково-спасательных операциях и эксплуатироваться сельскохозяйственным сектором.

Издание подчеркивает, что дрон-"кукурузник" еще не прошел все необходимые проверки, поэтому есть вероятность, что машину будут дорабатывать.

Ранее мы писали о том, что РФ хочет применить "кукурузники" Ан-2 с "Ланцетами" против ПВО Украины. В России много самолетов Ан-2, так называемых "кукурузников". Если замысел будет реализован, он создаст дополнительную нагрузку на ПВО Украины.