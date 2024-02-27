Уничтожают технику в тылу оккупантов: разведывательные дроны "Сыч" переделали в боевые (видео)

Беспилотник был представлен в прошлом году как разведывательный. Модификация уменьшила дальность полета, но позволила нести боевую часть.

Силы обороны Украины уже длительное время используют беспилотники "Сыч" украинского производства, которые недавно переделали из разведывательных в ударные. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Defense Express

Первоначально "Сыч" предназначались для разведки, но украинские инженеры переделали их для уничтожения российской техники. Только на боевых задачах операторов ГУР и спецназовцев БПЛА "Сыч" уничтожили техники и вооружения российских оккупантов на более 100 млн долларов. Среди "добычи" этого БПЛА такие ценные и важные экземпляры, как станция установки помех Р-330Ж "Житель".

В ударном режиме "Сыч" работает на дальности до 50 км в тылу врага, будучи устойчивым к вражеским средствам РЭБ. "Аппарат имеет дополнительные системы защиты, чтобы быть менее уязвимым для вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Это является преимуществом этого беспилотного летательного аппарата", — отмечает Юсов.

Сейчас идет подготовка операторов для этих беспилотников. Андрей Юсов говорит, что в ГУР достаточно пилотов дронов, однако главная задача сейчас — еще больше "Сычей".

Ранее об этих БПЛА рассказывал руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов. Он рассказывал, что ГУР использует их уже длительное время, за которое беспилотники "Сыч" показали себя надежным и смертоносным оружием. "Применяем их в абсолютно всех регионах, где применяются наши подразделения, и везде он показал высокую эффективность", — отметил Буданов.

Впервые о БПЛА "Сыч" в разведывательной версии заговорили после сообщения фонда помощи ВСУ "Вернись живым" в июне 2023 года. Тогда стало известно, что комплекс состоит из 2 самолетов, пусковой установки и наземной станции. Разведчик "Сыч" способен преодолевать расстояния до 200 км за один вылет. Комплекс стоит около 2 млн грн.

Беспилотники ГУР атакуют не только врага в ближнем тылу, но и наносят ущерб его стратегическим предприятиям в тылу глубоком. Как сообщал Фокус, они причастны к атаке дронов на металлургический комбинат в Липецке на прошлой неделе.