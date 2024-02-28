Мастерские дронов на фронте: для чего созданы, как работают и чем помогают бойцам

Прифронтовые мастерские чинят дроны и улучшают их конструкцию. Они являются важным звеном обмена опытом и улучшения эффективности беспилотников в бою.

Прифронтовые мастерские дронов, в которых пилоты и инженеры ремонтируют, совершенствуют БПЛА и обмениваются опытом, расположенные в небольших городах и селах вблизи линии соприкосновения. Об их работе и значении для ведения боевых действий рассказывает сайт Texty.org.ua.

Военные, которые работают с беспилотниками, должны проверять каждый дрон, а при необходимости — ремонтировать и совершенствовать. Среди распространенных модификаций замена антенны, перепрошивка с другими настройками, создание кастомных составляющих. Это постоянная рутинная работа, поэтому в подразделениях, которые активно работают с дронами, начали появляться мастерские, которые впоследствии переросли в среду обмена опытом и инновационных решений.

Не существует официальной должности "инженер дронов" — до недавнего времени не существовало и должности "пилот дронов". Недавно были созданы Силы беспилотных систем в составе ВСУ, но рождалась отрасль обслуживания дронов, в посадках и уничтоженных поселках на передовой. Ее создавали военные, которые хотели как-то отбиться от российских оккупантов и при этом выжить.

Мастерская роты ударных дронов "Тайстра" (РУБпАК "Тайстра" 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"). занимает три комнаты. В ней есть все, что нужно для работы: антенны, стяжки, кабели, отвертки, микросхемы, лопасти, паяльные материалы, другие запчасти и инструменты. Здесь всегда следят за наличием запасов, чтобы избегать задержек в ремонте. Среди крупных и серьезных приборов 3D-принтеры, ноутбуки, паяльные станции, микроскоп.

"Далеко не каждому подразделению удалось выстроить такую систему. У нас есть техническая база, у нас есть те, кто ремонтирует, те, кто создает какие-то экспериментальные модели. Есть те, кто копает блиндажи, и те, кто летает на дронах. К нам отправляют пилотов из других подразделений на первичное обучение или совершенствование навыков, — рассказывает военный инженер Дмитрий. — Это обеспечивает стабильную, бесперебойную работу всей роты".

Внутри мастерской дронов Фото: texty.org.ua

В мастерской работают преимущественно с FPV-дронами. Если проблема возникает на больших дронах "Кажан", "Вампир" или Avenger, их отправляют на сервисное обслуживание производителю — их качественный ремонт возможен только у него.

"Каждый день что-то новое, — рассказывает Дмитрий, — Поломанные дроны, поломанные старлинки, мачты, аппаратура. Какие-то новые "приколы" с дронами. Какие-то люди приходят, какие-то уходят. Кто-то погиб, кого-то ранили... Долго можно рассказывать. Каждый день что-то происходит, и все очень динамично. И ты иногда просто не успеваешь понять, реальность ли это. И каждый день ты эти вызовы принимаешь. И что-то решаешь, решаешь постоянно".

Работы с малыми дронами, — с камикадзе, или бомберами, — рациональнее проводить именно в подобной прифронтовой мастерской. Они являются местом, где беспилотники от производителей доводятся до состояния, наиболее эффективного в бою.

Украинские производители сотрудничают с бойцами над совершенствованием имеющихся дронов и созданием новых. Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил дрон-бомбардировщик Hummel, который уже получил одобрение военных после применения на фронте и был утвержден Минобороны.