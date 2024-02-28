Ученые: создание цифровой копии человека искусственным интеллектом может навредить психике

Воспроизведение цифровых копий людей, которые умерли, может повлечь негативные последствия. Человеку будет труднее двигаться дальше, кроме того ИИ могут давать вредные советы.

Исследователи предупреждают, что "воскрешение" умерших близких с помощью искусственного интеллекта может нанести вред психическому здоровью, создать зависимость от технологий и способствовать религиозности. Об этом рассказывает издание New Scientist со ссылкой на научную статью.

В последние годы чатботы с искусственным интеллектом, обученные на текстах из Интернета, стали все более эффективными и убедительными. Джед Брубейкер из Университета Колорадо в Боулдере и Мередит Моррис из Google DeepMind рассказывают о возможности обучения такого искусственного интеллекта исключительно на архивированных электронных письмах, текстовых сообщениях и других записях одного человека, чтобы создать... его копию после смерти, что вскоре может стать относительно простой задачей.

Брубейкер говорит, что эти "генеративные призраки" могут быть утешением для тех, кто потерял близких, но предупреждает, что они также могут вызвать зависимость и привыкание и помешать близким людям умершего продолжать свою жизнь здоровым образом.

Он предполагает, что эта привязанность может стать более экстремальной и даже привести к обожествлению, когда расстроенный родственник начнет рассматривать их как своего рода ангела или бога. Существуют также риски того, что эти образы искусственного интеллекта могут дать странные или даже вредные советы.

"Я думаю, что некоторые люди могут считать их богами, — говорит Брубейкер, — но я не думаю, что большинство людей будет это делать. Будет группа людей, которые найдут их просто странными и жуткими".

Но исследователь считает, что загробная жизнь с помощью искусственного интеллекта может иметь большое значение в жизни некоторых людей и даже привести к новым религиозным движениям. Он надеется, что современные религии издадут указания по использованию генеративных призраков, и что исследователи тщательно подумают о том, как они создаются и используются, прежде чем идти дальше с этой идеей.

Мхайри Эйткен из Института Алана Тьюринга в Лондоне говорит, что идея превратить ее в чатбота с помощью искусственного интеллекта после смерти вызывает у нее невероятный дискомфорт. Она предполагает, что может потребоваться регулирование, чтобы прекратить сбор и использование данных таким образом без предварительного согласия человека.

"Действительно тревожно, что эти новые инструменты могут продавать людям, которые находятся в очень уязвимом состоянии, людям, которые скорбят, — говорит Эйткен, — Важной частью процесса скорби является движение. Это помнить и размышлять об отношениях, удерживать этого человека в памяти — но двигаться дальше. Есть реальное беспокойство, что это может создать трудности в таком процессе".

Искусственный интеллект не является полностью безопасной вещью, которой можно беспрекословно доверять. Ранее сообщалось, что ИИ могут научить обманывать людей, и от этого эффекта потом сложно избавиться.