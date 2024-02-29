Чипы могут резко подорожать вместе с техникой: причина весьма необычная и неочевидная

По данным S&P, мировые производители чипов уже потребляют столько же воды, сколько Гонконг — город с населением 7,5 миллионов человек.

Аналитики из S&P считают, что нехватка воды угрожает производителям микросхем, таким как TSMC. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на полупроводники и различные устройства, сообщает издание CNBC.

По данным S&P, потребление воды на единицу продукции TSMC выросло более чем на 35% после перехода на 16-нанометровые технологические узлы в 2015 году. Полупроводниковые фирмы, такие как тайваньская TSMC, подвергаются риску нехватки воды по мере развития технологий переработки, говорится в отчете S&P Global Ratings. Полупроводниковые чипы, как известно, широко используются в потребительских устройствах — от смартфонов до телевизоров, и от качества работы TSMC зависят такие компании, как Nvidia и Apple

Индустрия производства чипов страдает от нехватки воды, из-за того, что фабрики ежедневно потребляют огромное количество этой жидкости для охлаждения оборудования и очистки пластин от пыли и мусора. По данным S&P, мировые производители чипов уже потребляют столько же воды, сколько Гонконг, город с населением 7,5 миллиона человек.

"Существует прямая связь между потреблением воды и сложностью чипов, поскольку фабрики используют не простую пресную воду, а чрезвычайно чистую — для промывки пластин между каждым последующим производственным процессом. Чем совершеннее полупроводник, тем больше этапов обработки он проходит, тем больше воды потребляется", — сказал аналитик S&P Global Ratings Хинс Ли.

Потребление воды возросло из-за перехода на передовые узлы, которые требуют большего количества производственных процессов, говорят в S&P. Учитывая доминирование TSMC в производстве современных микросхем, потенциальные сбои в работе, связанные с водой, могут нарушить глобальную цепочку поставок.

Однако аналитики отметили, что доминирование позволяет TSMC фиксировать конечный спрос и компенсировать снижение продаж за счет роста цен.

"Если компания сможет сохранить свое технологическое лидерство, влияние любой волатильности объемов производства на бизнес-профиль и прибыльность TSMC, вероятно, будет управляемым", — заявили в аналитической компании.

Тайваньский гигант производит около 90% передовых чипов в мире, которые используются в приложениях искусственного интеллекта и квантовых вычислений. TSMC также могла бы сосредоточиться на производстве более совершенных чипов вместо низкорентабельных зрелых в условиях ограниченных запасов воды, что, по мнению S&P, может увеличить прибыль.

В отчете отмечается, что потребление воды в полупроводниковой промышленности будет увеличиваться на средние и высокие однозначные проценты каждый год, что обусловлено расширением мощностей и требованиями развития технологических процессов.

Зависимость от воды станет важным фактором для кредитоспособности полупроводниковых компаний. Неправильное обращение с водными ресурсами может нарушить их работу, ухудшить финансовые показатели и потенциально нанести ущерб отношениям с клиентами, считает Ли. Кроме того, климатические изменения приводят к возникновению экстремальных погодных условий, засух и нестабильности осадков, ограничивая способность производителей чипов управлять стабильностью производства.

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