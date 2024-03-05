Основные инструменты в интернет-маркетинге: Найти клиентов и получить продажи

Современный бизнес сложно представить без интернет-маркетинга. В интернете можно найти огромную часть аудитории, заявить о себе и привлечь клиентов — зачем упускать такую возможность?

Главная цель интернет-маркетинга — принести компании продажи и прибыль. Все это делается с помощью различных маркетинговых инструментов, которые используют как фрилансеры, так и агентство интернет-маркетинга. О них мы и поговорим подробнее.

Какие есть инструменты в интернет-маркетинге

Есть множество маркетинговых направлений, каждое из которых направлено на определенные цели. Эффективнее будет заказать комплексный маркетинг, который привлечет к вам клиентов с разных сторон и принесет максимальный результат. Разберем каждый инструмент по отдельности, чтобы понять, что они собой представляют.

Таргет или таргетированная реклама

Это реклама в соцсетях, которая отображается в ленте или сторис. Это может быть видео или пост, в котором будет ссылка на аккаунт, сайт или любую другую посадочную страницу клиента.

Главное преимущество в том, что она точно настраивается на аудиторию, которой будет интересен ваш продукт,. Запустить такую рекламу, при наличии контента, можно за 1-2 дня, лиды получать в форме звонков, заявок или переписок, а постоянная оптимизация рекламы на основании полученных данных дает высокие результаты за короткий срок.

PPC или контекстная реклама

Это вид рекламы, который показывается пользователям в соответствии с их запросами или интересами в поисковых системах или на других площадках. Пользователь видит ее, когда гуглит конкретный товар или услугу, которые, в том числе и вы можете предложить.

Контекстная реклама обычно размещается на поисковых системах, таких как Google (Google Ads), а также на других площадках, включая социальные сети и сайты-партнеры по рекламе.

SEO

Это процесс оптимизации сайта, после которой он будет появляться выше в поисковой выдаче гугла в момент, когда пользователь ищет товары или услуги, связанные с вашей компанией. SEO-продвижение увеличивает посещаемость сайта и количество целевых посетителей.

При SEO-продвижении оптимизируется контент на сайте и метаданные, увеличивается количество внешних ссылок на сайт и так далее. Все это небыстрый процесс, зато он долгосрочный и способствует органическому приросту трафика.

SMM

Это инструмент не столько продаж, сколько поиска и привлечения целевой аудитории, установления контакта с ней, создания имиджа и повышения узнаваемости компании. С помощью SMM можно общаться с вашей аудиторией, вызывать у нее доверие и превратить из холодной в теплую или даже горячую.

SMM включает в себя создание и публикацию контента, управление аккаунтом, общение с аудиторией и так далее.

Email маркетинг

С помощью писем можно уведомлять клиентов об акциях, делать специальные или индивидуальные предложения, напоминать о вас или о забытых товарах в корзине, предлагать дополнения к последней покупке и так далее.

Это недорогой способ рекламы, однако эффективный. E-mail-рассылка позволяет отслеживать отклики и анализировать эффективность кампании.

Продвижение приложений

Различные виды рекламу с целью побудить пользователя установить приложение, оформить подписку или сделать покупку в нем. Это может быть реклама в магазинах приложений (PlayMarket и AppStore), в видео на YouTube, в других приложениях, соцсетях и так далее.

Где можно заказать все эти услуги интернет-маркетинга?

DigitalArt — это маркетинговое агентство полного цикла. В нем вы можете заказать все перечисленные выше услуги, а также разработку сайта, создание бренда с нуля и так далее. Агентство существует уже 5 лет и состоит из более чем 30 специалистов разных направлений, включая дизайнеров, менеджеров по рекламе, разработчиков сайтов, маркетологов и копирайтеров.

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