Россияне разобрали украинский морской дрон Magura: что внутри (фото)

Элементы конструкции беспилотного катера иногда хрупкие, недорогие и одноразовые, но его боевая эффективность говорит сама за себя.

Россиянам удалось разобрать украинский беспилотный морской катер Magura. Много фото и довольно пространный анализ конструкции выложил российский гражданский блогер "Разработчик БПЛА" в своем Telegram-канале.

По словам российского блогера, Magura имеет довольно тонкий алюминиевый корпус, укрепленный изнутри досками. Он предполагает, что дрон могут пробить утонувшие деревья, поэтому есть случаи, когда эти беспилотные катера выбрасывает на берег.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

Люки в корпусе якобы выполнены из крышек от бочек. Моторный отсек алюминиевый и крепится к корпусу с помощью строительной пены.

Между моторным отсеком и верхней крышкой есть продуваемое пространство, где установлен ящик с приборами. Такое решение одновременно очищает отсек от топливных испарений и снижает температуру крышки, как и тепловую заметность снаружи.

Приборная панель и вебкамера

Внутри моторного отсека установлен китайский гидроцикл. Он модифицирован минимально: его панель приборов закреплена клеем к корпусу, а на нее смотрит вебкамера.

Канал связи Magura состоит из двух антенн Starlink и антенны спутниковой связи от производителя Kymeta. Системы играют роль двух полноценных каналов связи, один из которых способен полностью заменить другой, Kymeta является третьим. Блогер предполагает, что терминалы Starlink могут выходить из строя в условиях моря или их иногда банят.

Еще один канал связи — промышленный роутер RUT956 на две SIM-карты. Вблизи берега, на расстоянии до 40 км от башни сотовой связи он способен подключаться к мобильному интернету на суше.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

По предположению автора, один из режимов морских дронов — подходить к берегу с помощью GPS, подключаться к мобильной сети и выполнять ручное донаведение на цель. Роутер имеет поддержку GPS, но его антенный вход не подключен, зато подключены оба входа антенн сотовой связи для обеих SIM-карт. Также есть признаки подключения на разъеме LAN2, то есть роутер использовался.

Бортовая электроника сочетает самые разные китайские платы, коробки, от пластиковых промышленных до специально изготовленных алюминиевых, на заклепках или герметике. Для каждой платы сделаны индивидуальные пластины с отверстиями для креплений и стяжек, в том числе и под дешевую плату захвата видео EasyCap, которая отвечает за оцифровку телеметрии.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

Основа интеллекта катера — множество устройств Raspberry Pi pico breakout board. Каждое подключение реле запрограммировано отдельно, каждая функция фактически имеет отдельную плату Raspberry Pi, даже внутри одного бокса.

Платы имеют изолированный CAN на ADM3053, но ни одна не подключена к электронному блоку управления гидроцикла, а телеметрию считывают камерой.

Автономная ориентация дрона базируется на блоке OrangeCube и Raspberry Pi. Скорее всего используются только данные о курсе, чтобы пилот мог лучше управлять вручную. Россиянин отмечает, что в морских условиях OrangeCube не способен обеспечить долговременную ориентацию.

Потоки данных от Starlink стекаются в роутер Mikrotik RB962. "Скорее всего, управление на Starlink организовано через туннели". В центре также есть какой-то компьютер, который россиянину не дали разобрать и даже снять с него вентилятор охлаждения.

На Magura установлена тепловизионная камера производителя Flir, а также камера видимого спектра, аналогичная вебкамеру, снимающая телеметрию.

Что думают эксперты

Военный и эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" высказал собственное мнение на своем канале Telegram :

"Россияне разобрали наш ударный катер Магура5. Причем не военные и не ГРУ, а гражданские. То есть официальным структурам РФ содержимое уже знакомо и неинтересно. Меня, конечно, интересует канал управления. В принципе, ничего нового не увидел. Два Старлинка, модем LTE с внешними антеннами и спутниковый терминал для яхт Hawk U8 от компании Kymeta. Остальное содержимое сделано по принципу "дешевле, быстрее, проще". Надеюсь, наши ребята "допилят" систему уничтожения катера, чтобы они больше не попадали к противнику", — говорит эксперт.

Блогер PS01 сокращенно перевел русский анализ на английский и сделал собственный вывод в X (Twitter):

"Они утверждают, что беспорядочная электроника делает дрон ненадежным. Непонятно, какая версия Magura была так жестоко проверена. Успехи Украины в северо-западной части Черного моря говорят нам о том, что в этой оценке есть многое... [намек на предвзятость россиян]," — говорит исследователь.

Россияне не только разбирают украинские морские дроны, но и разрабатывают собственные. Недавно в России показали прототип морского беспилотника "Афалина", который может стать российским ответом на украинские SeaBaby и Magura V5.