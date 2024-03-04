Управляют с расстояния 1 тыс. км: в ГУР рассказали о первых миссиях MAGURA V5

Первые дроны MAGURA V5 повреждали российские корабли, но не топили. Семь месяцев понадобилось разработчикам, чтобы доработать изобретение и начать пускать на дно суда РФ.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны почти год применяет морские дроны MAGURA V5 для уничтожения ракетных и десантных кораблей ВС РФ в Черном море. В своих первых миссиях они только повреждали суда, но вскоре "научились" полностью их топить. Каждый маневр морских дронов управляется оператором, который несколько суток проводит в удобном кресле за тысячу километров от точки удара. О первых миссиях MAGURA V5 бойцы ГУР рассказали порталу "Украинская правда" (УП).

Журналисты УП пообщались с работником ГУР — с генералом, имя которого не указали, а сообщили только позывной "Борец". Также установили, что первые учебные заплывы морских дронов состоялись на большом водохранилище: на тот момент конструкция была "достаточно примитивной".

Компания, которая занимается производством плавающих беспилотников, не афиширует своего названия, чтобы не стать мишенью для ВС РФ. Разработки компании сначала заметили в СБУ — тогда и создали дрон SeaBaby. Для выполнения других задач разработали новое устройство, которое получило название MAGURA V5.

Первые миссии MAGURA

В мае 2023 года была получена первая цель — разведывательный корабль "Иван Хурс" ВС РФ. Корабль находился в 120 км от пролива Босфор и в 500 км от операторов, которые управляли устройствами. Условия для первого удара были сложные: штормовая погода, исчезновение связи.

Атака началась в 00:30, а завершилась около 7 утра. Дроны преследовали корабль, ожидая, когда закончатся боеприпасы, которыми экипаж отстреливался. Когда операторы ГУР увидели, что боеприпасы все еще есть, а горючего у устройств становится все меньше, MAGURA рванули вперед и повредили корабль.

"Пока его преследовали, то в некоторых дронах уже и горючее закончилось, так как расстояния очень большие. Некоторые дроны были повреждены. Но мы таки до него добрались".

В июле 2023 года дроны MAGURA V5 атаковали еще один корабль — патрульный корабль "Сергей Котов". Морское судно получило повреждения, но не затонуло.

В августе 2023 года — участие в спецоперации в Новороссийске, где совместно действовали СБУ и ГУР. Дальнеходный дрон СБУ "Мамай" попал по "Оленегорскому горняку" и танкеру "Sig". MAGURA V5 также участвовал, хотя об этом и не сообщалось публично.

В сентябре 2023 года — еще одна атака на "Сергея Котова" и еще на один корабль — "Василий Быков": дроны их повредили, однако не потопили. После этого, в ноябре 2023 года, произошла первая миссия, во время которой российские корабли получили настолько серьезные повреждения, что не подлежали восстановлению. В бухте дроны ударили по кораблям "Серна" и "Акула", рассказал генерал ГУР.

Спецоперации ГУР — детали разработки MAGURA

В ГУР были собственные разработки морских дронов, пояснил "Борец". Конструкторы брали лодку, устанавливали на нее устройство дистанционного управления и испытывали на реках. Тем временем компания-разработчик продемонстрировала возможности авторской разработки на Днепре под Киевом. Оператор выполнил первую "шуточную" миссию — "выписал" маршрут на водной поверхности фразой "Русский военный корабль иди на ***". Вся работа выполнялась оператором в ручном режиме: потом он жаловался, что "пальцы болели".

Дрон, созданный по заказу ГУР, получил название "Магура" в честь славянской богини войны. Разработчики усовершенствовали устройство — сделали его независимым от Starlink, предоставили несколько дублирующих систем для связи и отправили выполнять первые задания. Дрон небольшой по размеру и маневренный: его основное назначение — охота за целями в море.

Генерал "Борец" рассказал УП, что точка управления морскими дронами расположена в Киеве. Операторы работают в специальных удобных креслах, в которых приходится высиживать до двух суток — именно столько длятся миссии.

Отметим, ранее Фокус писал о морских дронах ГУР Минобороны. Например, в январе 2024 года в сети опубликовали фотографии MAGURA V5, из которых стали понятны их реальные размеры. В начале февраля устройства потопили ракетный корабль "Ивановец", который находился в секретной бухте у озера Донузлав.

Напоминаем, в феврале военный эксперт и экс-командир подразделения "Айдар" Евгений Дикий подытожил успешные действия Сил обороны в Черном море, которые "загнали" российский флот в бухты Крыма.