Без компьютера или консоли: игру GTA Vice City запустили просто на роутере Wi-Fi (видео)

Если нет компьютера или игровой консоли, игру можно установить и на другое устройство, где есть процессор. Конечно, если есть много знаний и времени.

Существуют специальные Wi-Fi-устройства для любителей игр, но аппаратные хакеры из KittenLabs из Германии придали новый смысл словам "игровой роутер". Они запустили игру GTA: Vice City просто на роутере Wi-Fi производства TP-Link — без компьютера, PlayStation или другой игровой консоли, о чем рассказали в воскресенье, 3 марта, в своем блоге.

Правда, компоненты компьютера в наборе все же были: это видеокарта AMD Radeon HD 7470 и твердотельный накопитель Samsung, который видно в кадре. Роутер TP-Link TL-WDR4900, как и любой другой, не способен воспроизводить видео сам, но все остальное он делал умело. Из программного обеспечения энтузиастам понадобилась операционная система Debian Linux, которую они установили на роутер, и установочные файлы самой игры для этой ОС.

Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-WDR4900 получил особое внимание хакеров, поскольку он известен превосходной производительностью (особенно как для выпущенного в 2013 году). В нем установлен достаточно мощный центральный процессор NXP/Freescale QorIQ P1014, который, как поясняют в KittenLabs, на самом деле является 32-разрядным процессором PowerPC e500v2.

Конечно, даже в мощном маршрутизаторе нет слота PCIe, к которому можно было бы подключить видеокарту, поэтому для установки eGPU понадобились определенные хакерские действия. KittenLabs разработали специальную печатную плату с портом miniPCIe и подключили ее к маршрутизатору с помощью трасс PCIe, ведущих от процессора к одному из чипсетов Atheros. Благодаря этому удалось получить рабочий интерфейс PCIe 2.0.

С программным обеспечением тоже все было непросто. KittenLabs установили на устройстве OpenWrt (это операционная система для Wi-Fi-роутеров, основанная на ядре Linux), но из-за ее ограничений потом решили применить Debian Linux с включенными дополнительными модулями ядра — этого оказалось достаточно для создания игровой платформы и поддержки драйвера видеокарт AMD.

Первоначальные эксперименты с видеокартой AMD Radeon RX 570 не привели к успеху из-за несовместимости, но переход на карту AMD Radeon HD 7470 с более старым драйвером быстро принес плоды — система начала работать.

Хакерам пришлось преодолеть много препятствий, прежде чем на роутере можно было запустить GTA: Vice City. Самым сложным было получить версию игры, которая бы нормально запускалась в системе Debian плюс PowerPC. Ответ лежал в модификации reVC (это переработанная версия GTA Vice City, код которой является общедоступным), которая была скомпилирована для маршрутизаторов. К сожалению, сама по себе версия игры содержала многочисленные ошибки, из-за которых проект остановился на несколько месяцев. Версия reVC онлайн для игровой консоли Wii U дала надежду — ее автор помог KittenLabs. Однако проблемы с графическими ошибками еще были.

Операционная система Debian Linux на роутере Wi-Fi на роутере Фото: Скриншот

Видео заработало как надо после обновления графической библиотеки Mesa 3D, которая используется роутером как часть его версии Linux. После этого вывод видео заработал корректно и с графическим ускорением, хотя хакеры и остались недовольны тем, что не удалось понять, как именно все наладилось.

Роутер Wi-Fi может стать не только источником интернета или объектом интересных экспериментов, он может и принести опасность. Напомним, в феврале исследователи установили две уязвимости, которые дают хакерам возможность подключиться к сети Wi-Fi и взломать устройства в ней.