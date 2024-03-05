Google не знает, как применить квантовый компьютер: обещает заплатить $5 млн за идею

Квантовые системы хороши для сложных и быстрых вычислений, но пока непонятно, как их совершать с пользой для человечества, а не просто так.

Квантовые компьютеры могут решать некоторые задачи быстрее, обычные, но их пока не умеют применять на практике. Компания Google и фонд XPRIZE Foundation запустили конкурс и пообещали заплатить 5 млн долларов США тем, кто придумает, как их можно использовать, передает New Scientist.

Организаторы призывают исследователей разработать новые квантовые алгоритмы в рамках трехлетнего конкурса. Алгоритмы должны быть нацелены на решение не абстрактных математических задач, а практических проблем. Например, они могли бы помочь найти новый электролит для аккумуляторов, который значительно увеличивает емкость. Или ученые могут усовершенствовать уже существующие квантовые алгоритмы таким образом, чтобы применить их к реальной проблеме, которая ранее не рассматривалась.

В рамках премии алгоритмы участников будут оцениваться по ряду критериев, например, насколько большим может быть их влияние, решают ли они проблемы, аналогичные тем, которые изложены в Целях устойчивого развития Организации Объединенных Наций, и насколько реален их запуск в ближайшем будущем. Общий призовой фонд в размере 5 млн долларов поделят между финалистами.

Премия может помочь сместить фокус исследователей в области квантовых вычислений с рассмотрения технических определений квантового преимущества, подобных тем, которые продемонстрировали Google или IBM, к реальному использованию, говорит Николас Кесада из Монреальского политехнического института в Канаде.

"Нам нужно выяснить, что делать с квантовыми компьютерами", — подчеркнул он.

Разработка полезных квантовых алгоритмов также поможет лучше понять, как работают квантовые компьютеры, например, как бороться с шумом и ошибками, говорит Билл Фефферман из Чикагского университета. Однако ученый признался, что хотя и верит в то, что такие алгоритмы могут быть разработаны, для их внедрения на существующем оборудовании понадобятся годы, — как минимум три.

Ранее мы сообщали о том, что мощнейший квантовый компьютер в мире будет работать в "облаке". Квантовая машина Advantage 2 в 20 раз лучше предшественника, потому что заставляет квантовые биты "волноваться" и "успокаиваться".