Китай догоняет США даже под санкциями: новый чип Huawei оказался не намного хуже AMD Zen 3

Тесты показали, что сейчас новые китайские чипы отстают от американских примерно на три года, но этот разрыв стремительно сокращается.

Китайская компания Huawei продемонстрировала прогресс в разработке собственных ядер Huawei Taishan V120 для передового процессора. Тесты показали, что новинка может посоперничать с некоторыми западными устройствами, хотя и не самыми новыми, пишет Gizchina.

Хотя устройство не достигло уровня передовых западных чипов, тесты показывают, что по показателям производительности она не уступает чипам, выпущенным западными компаниями несколько лет назад. Издание предполагает, что новые чипы Huawei смогут обслуживать большую часть китайского рынка.

Недавний тест показал, что производительность ядра Huawei Taishan V120 соответствует производительности ядер AMD Zen 3, выпущенных в 2020 году. Это означает, что, хотя Huawei по-прежнему отстает в сфере процессорных технологий, разрыв значительно сократился. Производительности Taishan V120 вполне хватит для большинства основных приложений.

Это новое ядро является частью новой однокристальной системы (SoC) Kirin 9000s от Huawei. Чип включает четыре ядра Taishan V120 и два ядра ARM Cortex A510 для эффективного выполнения менее сложных задач. Kirin 9000s был произведен по 7-нанометровому производственному процессу второго поколения на предприятии SMIC.

Однако, какой именно чип принял участие в тесте не ясно, потому что устройству присвоили метку "Huawei Cloud OpenStack Nova". Это вполне мог быть серверный процессор Kunpeng 930, разработанный еще до того, как США ввели санкции в отношении Huawei. Изначально планировалось, что Kunpeng 930 будет производить тайваньская фабрика TSMC по 5-нанометровому техпроцессу, а запуск его планировался на 2021 год. Однако эти планы были сорваны, что вынудило Huawei использовать процессор с альтернативными схемами, что и привело к технологическому отставанию.

В целом достижения Huawei в разработке процессоров демонстрируют способность компании адаптироваться и частично компенсировать ограничения, наложенные американским эмбарго. Хотя процессоры Huawei еще не достигли высшего уровня, постоянная модернизация делает их вполне приемлемыми для потребностей рынка. Остается наблюдать за тем, насколько быстро они смогут преодолеть оставшийся разрыв и потенциально побороться за первое место в будущем.

Ранее мы писали о том, что в США создали световые чипы Envise и научились объединять их для повышения мощи. Американские инженеры уверяют, что новую технологию можно уже сейчас внедрить на заводах по производству полупроводников без значительных усилий.