До сотни готовых корпусов, но есть нюансы: в России показали производство "Шахедов" (видео)

Россияне оборудовали большое помещение для сборки БПЛА, а также новенькие серийные изделия, хотя не все из них собраны полностью. Пока непонятно, как быстро РФ может изготавливать эти ударные дроны.

Россияне показали на видео собственное производство беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Видео и фото опубликовал известный российский журналист и пропагандист Владимир Соловьев на своем Telegram-канале.

На видео можно наблюдать десятки корпусов, похожих на Shahed-136, расположенных вертикально, плотно друг к другу. Видно, что не все корпуса дронов полностью смонтированы. На кадрах можно видеть как белые, так и черные "Шахеды". На их бортах видно написанное слово "Герань".

Черные и белые российские "Шахеды" на производстве Фото: Скриншот

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал публикацию в собственном Telegram-канале. Он разделил видео на отдельные скриншоты, чтобы любой смог посчитать корпуса дронов в кадре. Эксперт отметил тот факт, что не вся продукция на в видео является готовой, и что они находятся на одном из этапов сборки. Ему показалось странным размещение дронов с разной степенью готовности не только в одном помещении, но и в одном ряду. Также он заметил, что маркировка на корпусе "Шахедов" интересна для дальнейшего изучения.

Коваленко заинтересовали фото сборочного цеха. По его оценке, помещение позволяет собирать одновременно до полусотни дронов, а количество корпусов он оценил примерно в сотню. Эксперт отмечает, что количество фюзеляжей еще не означает количество потенциально готовых "Шахедов" — по его мнению, какого-то ответа на то, сколько Россия может делать готовых дронов, фактически, нет.

Пометки на корпусе "Шахедов" Фото: Скриншот

"Эти видео и фото дают представление о количестве, но не отвечают на основной вопрос — темпы сборки готовой продукции, зависящей от поставок иностранных запчастей? Сколько россия может себе позволить за месяц не сделать фюзеляжей, а собрать полноценных дронов-камикадзе? Ведь если бы ее производство удовлетворяло ее потребности ежемесячного террора Украины, то зачем тогда Ил-76 ВВС Ирана продолжают летать в Москву?", — интересуется Коваленко.

Напомним, ночью 4-5 марта 18 БПЛА "Шахед" атаковали Одесскую область. Известно, что все дроны были обезврежены, однако ущерб получил объект рекреационной инфраструктуры, который не использовался, и причал неподалеку.

Черные ударные дроны типа "Шахед", которыми с недавних пор российские оккупанты атакуют Украину, вероятно, созданы из материалов на основе углеволокна, Об этом рассказал украинский военный связист и эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".