"Народные FPV" уже работают: как дроны "из кухни" усилили ВСУ и кто может их изготавливать

Тысячи человек уже прошли обучение и собирают у себя дома беспилотники, которые потом помогают поражать российскую армию. Военные очень довольны результатами их работы, говорят в Victory Drones.

В октябре украинский проект Victory Drones запустил программу "Народный FPV", которая позволяет людям без инженерного образования собирать ударные дроны для вооружения Сил обороны Украины. Коммуникационный менеджер проекта Анастасия рассказала Фокусу, каких результатов украинцам удалось достичь в этой сфере за полгода и насколько это важно для военных.

Victory Drones — это проект технологической подготовки Сил безопасности и обороны Украины и общей милитаризации украинского общества, организованный в рамках деятельности благотворительного фонда Dignitas. Основной фокус работы команды — обучение военнослужащих, на эту потребность постоянно проводится сбор средств. Сейчас практические занятия по различным направлениям от Victory Drones прошли уже более 55 тысяч военнослужащих. На онлайн-обучение для военных зарегистрировались уже около 100 тысяч участников.

Проект также предлагает курсы для гражданских граждан, в частности, инженерные онлайн-программы "Народный FPV" и "Инженер БПЛА. Базовый курс", а также большой практический курс подготовки инструкторов. Все учебные программы Victory Drones — бесплатные, они воплощаются командой волонтеров при поддержке благотворителей и неравнодушных граждан. Кроме того, Victory Drones объединяет вокруг себя большое сообщество единомышленников, заинтересованных в развитии беспилотных и смежных технологий, и обеспечивает их онлайн-платформой для обмена опытом.

Итоги проекта "Народный FPV". Сколько людей прошли курс, сколько дронов сделано и передано?

Недавно для оптимизации обучения мы перенесли основные материалы курса "Народный FPV" на образовательную онлайн-платформу Prometheus, где человек может за несколько минут зарегистрироваться и посмотреть видеолекции общей продолжительностью около 8 часов. Сейчас там уже более 17 тысяч зарегистрированных участников. В целом сертификаты о прохождении курса (в старом и новом форматах) получили где-то около 5 тысяч человек.

Кроме лекций мы так же предлагаем доступ к нашему закрытому инженерному онлайн-сообществу, где участники получают помощь специалистов и консультации. Однако перед добавлением в сообщество мы обязательно проводим проверки безопасности. Только верифицированные участники сообщества могут передавать нам технику на тестирование. Сейчас уже более 500 дронов или переданы нам, или в процессе передачи, и мы ежедневно получаем новые.

Мы передаем дроны на тех военных, которые проходят профессиональную подготовку у нас в учебном центре, а после этого едут использовать их в боевых условиях. Таким образом технику получают высококвалифицированные специалисты.

Сборка FPV дрона в домашних условиях Фото: Victory Drones

Чем отличается курс "Народный FPV" от "Инженер БПЛА"?

"Инженер БПЛА" — более теоретический и общеознакомительный курс. В нем собрана информация о различных типах БПЛА, базовые принципы аэродинамики, навигацию и тому подобное. Также есть прикладной блок о базовом ремонте БПЛА. После завершения курса у вас будет общее понимание базовых принципов инженерии БПЛА.

"Народный FPV" — практический курс по сборке 7-дюймового FPV дрона. В нем также есть более теоретические блоки и даже рекомендации по пилотированию для тех, кто хочет научиться летать, однако сосредоточен он именно на сборке конкретной модели FPV. На выходе вы будете иметь достаточно знаний, чтобы собрать дрон по нашей схеме.

Какие самые частые проблемы при сборке дронов?

Изготовление таких FPV-дронов, с которыми мы работаем на курсе, — нюансный, но не сверхсложный процесс. Обычно, самое трудное в нем — подбор хорошей комплектации и программного обеспечения, которые бы соответствовали потребностям военных. Эту часть работы наша команда берет на себя, ведь сборка происходит по унифицированной схеме, наработанной нашими квалифицированными инженерами.

При работе больше всего проблем у новичков возникает с пайкой. Людям без опыта необходимо набить для нее руку, именно поэтому мы рекомендуем сначала практиковаться на тренировочных платах, чтобы не испортить комплектующие.

Для участников мы составили подробный чек-лист хорошей пайки, по которому они могут проверять себя. Кроме того, в течение обучения участники на каждом этапе поощряются делиться фото и видео своих изделий, чтобы наши инструкторы могли заметить ошибки еще в процессе сборки, а участники имели возможность самостоятельно их исправить. Таким образом мы стараемся обеспечить контроль качества на всех этапах процесса, а не только тогда, когда дроны фактически приезжают к нам на тестирование.

Украинка Виолетта изготавливает FPV-дрон для ВСУ Фото: Укринформ

Как военные отзываются о "Народных дронах"? Слышали, что бойцам часто приходится самим доделывать в полевых условиях FPV, собранные волонтерами.

Военные, которые получали от наших участников дроны, очень довольны их качеством, часто даже поражены, когда узнают, что их собирали новички. Люди очень стараются, и это сразу видно. Кроме того, военным особенно приятно осознавать, что дроны собирались руками простых людей. Это всегда очень теплые отзывы и искренняя благодарность.

Мы всегда подчеркиваем, что все дроны должны проходить проверку качества сборки и полевые испытания с весом перед отправкой на передовую. Именно поэтому участникам курса мы настоятельно рекомендуем направлять дроны на бесплатное тестирование специалистам Victory Drones или другим профессиональным командам, если есть такая возможность. В таком случае все дроны попадают в использование военных только после детальной проверки и всех необходимых доработок.

Военные уже получили много БПЛА от Victory Drones Фото: Victory Drones

Сейчас более 80% дронов пришли к нам на проверку в хорошем рабочем состоянии. Это очень хороший показатель, учитывая, что для многих это первый опыт. Остальные — требовали определенных доработок, а где-то 10% не смогли полететь "из коробки".

Здесь стоит сказать, что все дроны, которые требуют доработок также передаются военным пилотам, которые проходят у нас профессиональное обучение. Они в качестве практикума по инженерии, работают над исправлением ошибок под наблюдением специалистов. После этого дроны остаются у военных, которые едут из учебного центра на боевые, и используются дальше по назначению.

Добавлю, что волонтеры изготавливали "кухонные" дроны еще до того, как стартовал наш курс, и при отсутствии качественных учебных материалов, большая часть таких пробных сборок была и есть неудачной. Именно поэтому одной из наших целей было помочь таким волонтерам повысить уровень качества их сборки, предоставив им надежную и унифицированную инструкцию, как сделать это правильно, а также предложив услуги бесплатного тестирования в рамках курса.

Что нужно, чтобы увеличить масштабы производства "на кухнях"?

Важно понимать, что "Народный FPV" — это не альтернатива промышленному производству дронов. Цель курса — привлечь людей в отрасль, подготовить новых специалистов, поддержать локальные инициативы для дальнейшего развития и развития.

Соответственно, если человек присоединился к курсу, собрал первые несколько партий дронов, и хочет увеличить масштабы — ему нужно двигаться в направлении открытия собственного производства или присоединения к уже существующему и его дальнейшего развития. Именно с такой категорией людей мы планируем работать дальше. Сейчас мы организуем для участников и выпускников курса "Народный FPV" встречи с опытными производителями, даем им платформу для выстраивания связей и обмена опытом. В планах дальнейшее развитие этого учебного направления.

Готовые FPV-дроны Фото: Victory Drones

Помогает ли государство проекту?

Курс "Народный FPV" — независимая инициатива, которую воплощает команда проекта Victory Drones совместно с командной производителя дронов Vyriy Drone. То есть это не государственный проект, он не получает государственного финансирования и тому подобное. Однако мы сотрудничаем с отдельными официальными структурами для обеспечения различных проверок безопасности участников и, собственно, тех дронов, которые высылают нам на тестирование.

Vyriy Drone — это киевская компания-производитель дронов. Продукцию "Вырия" заказывает инициатива "Армия дронов", с которой компания активно сотрудничает. По одному из контрактов уже ведется работа с Минцифровизации, и в следующем году ее будет гораздо больше, добавляет Алексей Бабенко. Производитель работает с волонтерскими фондами, иногда военные покупают БПЛА за собственные средства, а часть дронов бесплатно отправляет в учебные центры и школы пилотов БПЛА.

Правительство обещает в ближайшее время массовое применение дронов с ИИ. Планируют ли их собирать в рамках проекта?

Применение искусственного интеллекта — критически важное направление развития производства дронов в Украине. Однако о работе с этой технологией в рамках курса "Народный FPV" речь пока не идет.

Как локализуется производство деталей в Украине? Помогает ли это в сборке дронов?

К счастью, уровень локализации производства FPV-дронов постоянно растет. Это важно, поскольку собственное производство компонентов позволяет лучше контролировать их качество и обезопасить от потенциальных блокировок поставок из Китая.

Уже давно в Украине изготавливают рамы, пропеллеры и другие простые компоненты, но в последнее время получаем информацию о производстве украинских приемников, контроллеров полета. Это хороший вектор развития.

Расскажите об обучении пилотов. Как много украинцев осваивают эту профессию?

Сейчас в рамках проекта Victory Drones мы гражданских пилотированию массово не обучаем, наша основная аудитория — военные. С 2022 года мы подготовили на практических учениях уже более 55 тысяч военнослужащих.

Однако запрос у гражданских большой, мы постоянно получаем вопросы по обучению от людей, которые хотят подготовиться перед мобилизацией. В Украине действует много аэрошкол, которые готовы этот запрос закрывать.

Для гражданских мы имеем сейчас программу подготовки инструкторов. Участники проходят ряд проверок безопасности, отбор и попадают на многонедельное обучение, после которого работают в команде Victory Drones по подготовке военных. Таким образом мы уже подготовили 3 группы и продолжаем набор.