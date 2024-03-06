Российские дроны Ланцет получили новую функцию ИИ: чем они стали опаснее для ВСУ

"Ланцеты" так и не стали полностью автономными — они работают в паре с дронами-разведчиками, цели для них также находят и операторы.

Российская компания ZALA, выпускающая дроны "Ланцет", похоже, доработала систему обнаружения и идентификации целей. Возможно, это предвещает новый уровень войны с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предполагает издание Forbes.

Дрон "Ланцет" научился идентифицировать цели

Множество скриншотов, сделанных с видео ударов "Ланцет", недавно опубликованных на сайте LostArmour, показывают, что выглядит как новая версия системы обнаружения целей. Вместо текста "захват цели" на русском языке на дисплее появляется название машины — это свидетельствует о том, что существует какая-то форма автоматизированной идентификации объектов дроном.

"Применение машинного обучения кажется наиболее вероятным объяснением", — сказал Forbes Зак Калленборн из программы стратегических технологий CSIS. — "Однако отображаемая классификация любопытна. Возможно, она служит оператору для проверки точности?".

На дисплее также отображается красный знак "+", когда цель идентифицирована, и другие новые символы. На одном скриншоте, к примеру, цель обозначена как 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", на другом — 152-мм самоходная гаубица 2А65 "Мста-Б", на третьем — M109 Paladin. Также были определены танки "Леопард 2" и Т-72.

Показанные удары "Ланцета" по-прежнему имеют привычный формат: видна цель с точки зрения разведывательного дрона, затем переключаемся на вид со встречного "Ланцета" при приближении к цели – качество видео заметно хуже – затем обратно к разведывательному дрону, чтобы увидеть последствия удара. Так что "Ланцет" не работает самостоятельно.

Скриншоты ударов российского БПЛА взяты из девятиминутного видео, опубликованного в Telegram-канале "Рыбарь" 27 февраля 2024 года. Утверждается, что ролик демонстрирует работу подразделений российского спецназа, действующих в тылу Украины.

Танк Леопард 2 Танк Т 72 РЛС AN TPO 50

Какие преимущества получил модифицированный "Ланцет"

Новая система идентификации целей имеет два потенциальных преимущества: она может работать быстрее и надежнее, чем оператор при подтверждении целей, и она продолжит работать, даже если связь с оператором будет потеряна из-за помех. Издание отмечает, что обновленные "Ланцеты", судя по видео, не наносят удары по грузовикам, зданиям или живой силе. Интересно, что дроны не смогли распознать ракетные системы VAMPIRE от L3, которые обычно устанавливают на грузовики, наверное, потому что они слишком новые и редкие, и их просто нет базе данных.

Forbes подчеркивает, что информации от российских СМИ доверять не стоит. Поэтому данные, транслируемые каналом "Рыбарь", имеющим тесные связи с Минобороны России и ФСБ, о том, что "Ланцеты" поразили 21 цель, не говорят обо всех запусках. Неизвестно, сколько "Ланцетов" отклонились от курса, а сколько — атаковали деревья и кусты. Но опубликованные ролики и скриншоты пытаются нас убедить в том, что Россия имеет на вооружении дрон, способный идентифицировать и фиксировать определенные типы транспортных средств.

Насколько "умны" российские БПЛА "Ланцет"

Однако "умные" "Ланцеты" вряд ли сами ищут цели. Можно полагать, что цели находит оператор разведывательного дрона, а потом "Ланцет" наводят на нее, хотя Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским БПЛА из США, говорит, что невозможно точно оценить, как он работает.

"Судя по многочисленным недавним заявлениям Минобороны о беспилотниках с ИИ, эти возможности, по крайней мере, в определенной степени, используются в бою", — прокомментировал Бендетт.

Эта возможность не уникальна для России. Украинские разработчики дронов также работают над созданием ИИ-беспилотников. Например, дрон Saker Scout с возможностью автономной атаки уже использовался ВСУ.

Победит тот, кто владеет лучшими ИИ-дронами

В докладе британского оборонного аналитического центра RUSI говорится, что победа в Украине достанется той стороне, которой удастся развернуть большое количество автономных дронов, и что усилия Запада должны быть направлены на поддержку усилий Украины в этом направлении:

"Критикам следует напомнить, что если Россия научится использовать тысячи дешевых дронов-"убийц", использующих ИИ для нацеливания, украинцы заплатят высокую цену. Моральное высокомерие западных столиц и университетов сделает их соучастниками этого стратегического провала", — говорится в документе.

Ранее сообщали о том, что в дронах "Ланцет" не работает наведение с помощью ИИ. Видео свидетельствуют, что распиаренная система "зрения" на основе ИИ в российских дронах "Ланцет" попадала в кучи обломков, а не в цель, на которую до того уверенно шла.