6 советов, как выбрать кофемашину для идеального кофе

Рассказываем, как выбрать такую, которая удивит самого взыскательного дегустатора.

Свежезаваренный, ароматный кофе весенним утром – что может быть лучше? Конечно, кофе, который готовится одним прикосновением. Как выбрать ту, что привычную крепость напитка обеспечит, и нежную молочную пенку организует, да еще позволит сэкономить на покупке до 6000? Разбираемся вместе с Фокстрот и DeLonghi.

1. Выберите напитки, которые вам нравятся

Первый и важный шаг перед покупкой обратить внимание на то, какие напитки должна готовить ваша будущая избранница. Эспрессо, эспрессо лунго, двойной эспрессо, капучино, латте, латте макиато – далеко не весь список. Но именно от этого зависит то, удовлетворит ли кофемашина ваши ожидания.

2. Определитесь с функционалом

Измельчение зерен – важная функция для современных аппаратов. А если можно установить размер помола, вкус напитка будет значительно отличаться. Также следует учитывать возможность использования молотого кофе.

Для фанатов капучино и латте, обязательно обратите внимание на наличие функции автокапучинатора.

Управление кофемашиной может быть полуавтоматическим (кнопочное управление) или полностью автономным с помощью сенсорного дисплея и при вашем минимальном участии. А как насчет возможности приготовить кофе с помощью смартфона? Легко!

Также полезны такие функции, как одновременное приготовление 2-х чашек кофе, регулировка температуры напитка, программирование объема, система "быстрый пар" (сокращает время перехода от приготовления эспрессо к взбиванию молока), и программа подогрева чашек.

Эти современные функции сочетают в себе кофемашины Delonghi в зависимости от модели.

3. Начните с кофейной классики

Если вы нетребовательны и вас не интересуют расширенные функции, то обратите внимание на стильную кофемашину DeLonghi ECAM 220.60.B с классическим выбором напитков. Комфортная и понятная сенсорная панель управления, возможность использования как молотого, так и кофе в зернах, капучинатор для молока, функция подогрева чашек и самоочистка от накипи. Готовит 4 автоматических классических напитка и делает пышную сливочную молочную пенку.

Достоинства: Мощность 1450 Вт. Объем контейнера для зерен: 250 г. Регулировка крепости кофе.

4. "Запрограммируйте" премиальное кофейное утро

Хотите наслаждаться широкой палитрой вкусов – рекомендуем кофемашину DeLonghi ECAM 359.55 B. Особая технология позволяет регулировать степень помола кофе, которых у данной модели аж 13, чтобы создавать собственный вкус. Конические стальные жернова кофемолки откалиброваны для этого со 100% точностью. Есть даже возможность создавать и хранить рецепты с функцией "My". А еще – эта модель обладает программой приготовления идеальной молочной пенки и имеет режим автоматической очистки деталей.

Достоинства: LCD дисплей. Объем резервуара для зерен: 300 г. Использование молотого и зернового кофе.

5. Выбирайте из 20 рецептов кофе

Кофемашина PrimaDonna Soul ECAM 610.74 от DeLonghi позволит ощутить настоящий аромат любимых зерен. Благодаря инновационной технологии кофемолки Bean Adapt, машина легко устанавливает конкретный размер помола и параметры заваривания, чтобы выполнить индивидуальную экстракцию кофе на основе выбранных зерен и доставить весь аромат прямо в чашку. Кофемашина предлагает более 20 уникальных рецептов! И возможность управлять им с помощью смартфона, чтобы обеспечить идеальный вкус кофе.

Преимущества: система LatteCrema. Цветной TFT. Объем контейнера для кофе: 500 г. Программа удаления накипи, очистки и ополаскивания.

6. Обменяйте старый смартфон – на новую кофемашину

Сейчас можно приобрести кофемашину из акционного модельного ряда DeLonghi по очень выгодным условиям. Как? Сперва сдать старый смартфон по программе "Фокси Обмен" в Фокстроте. Если его оценочная стоимость будет от 800 грн, дополнительно получите там от 3000 до 6000 бонусов, что будет составлять общую сумму поощрения на подарок для близких.

Подробные условия акции – на сайте foxtrot.ua. Там же можно рассчитать приблизительную стоимость старого смартфона.

Удивите близких и подарите им весенние дни, наполненные ароматом свежезаваренного, идеального кофе!