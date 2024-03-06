Сбивать ракеты и дроны Китая: Тайвань разрабатывает лазерное оружие мощностью 50 кВт

Ученые пришли к выводу, что лазерная система может быть эффективна против дронов серии Chengdu GJ-1, ракет и даже аэростатов.

Тайваньский национальный институт науки и технологий Чжун-Шань (NCSIST) разрабатывает лазерное оружие мощностью 50 кВт. Установку будут применять для борьбы с воздушными целями противника, пишет Тhe Defense Post.

Лазер может быть установлен на бронемашинах CM-32 Clouded Leopard. По словам представителя Министерства обороны острова Тайвань, оружие будет иметь достаточную мощность для различных боевых применений. Чиновник также заявил, что тайваньские военные немедленно примут эту систему на вооружение, как только она будет протестирована, учитывая возросшую напряженность в отношениях с Китаем.

Известно, что в прошлом году NCSIST создал маломощный прототип лазерного оружия, который можно установить на военный автомобиль. А вот полноценный прототип будет представлен к концу этого года для испытаний и демонстрации.

Прежде чем взяться за разработку лазеров для военных, ученые из NCSIST исследовали боевой потенциал оружия направленной энергии, действующего вместе со средствами ПВО. Также они изучили, как это оружие может дополнить традиционные системы ПВО, которые дороги в эксплуатации и могут быть легко подавлены роями вражеских дронов. В итоге, исследователи пришли к выводу, что лазерная система может быть эффективна против китайских дронов серии Chengdu GJ-1, ракет и аэростатов КНР.

Тайбэй действует не в одиночку в разработке оружия направленной энергии мощностью 50 кВт против возникающих угроз, сообщило издание Taipei Times, сославшись на высокопоставленного представителя Министерства обороны. По его словам, тайваньские разработчики добились значительных успехов за относительно короткий период времени благодаря технологической помощи "иностранных друзей". Чиновник не упомянул, какие конкретно страны помогли острову в создании лазерного оружия, но, возможно, он имел в виду США, которые добились значительного прорыва в развитии этого типа вооружений.

Ранее мы сообщали о том, что в США придумали лазерное оружие с перезарядкой. ВМС США предложили создать легкое и компактное лазерное оружие со сменными магазинами, которые будут заряжать его при помощи батарей.