Заинтересовал спецслужбы Украины: в США создали дрон за $500, неуязвимый для "глушилок" РФ

БПЛА работает по тому же принципу, что и система наведения крылатой ракеты Tomahawk, используя хитрый трюк с камерой.

Пока Министерство обороны США пытается решить, как преодолеть помехи, создаваемые для GPS средствами радиоэлектронной борьбы России и Китая, трое американских инженеров создали дрон, которому вообще не нужна система cпутниковой навигации, сообщает Аviation week.

На хакатоне оборонных технологий в Эль-Сегундо (США), который проходил 17-18 февраля, команда инженеров при помощи 3D-принтера и вложений в сумме 500 долларов смогла разработать дрона, который вычисляет свои GPS-координаты без сигнала, используя алгоритм, сопоставляющий спутниковые изображения из Google Maps с изображениями его камеры. Прототип БПЛА работает по тому же принципу, что и система наведения крылатой ракеты Raytheon Tomahawk.

После хакатона инженеры основали собственную компанию под названием Theseus для дальнейшего тестирования и коммерциализации технологии. Один из учредителей, инженер-программист Ян Лаффи, заявил, что их разработкой заинтересовались несколько украинских агентств, названия которых являются трехбуквенными аббревиатурами. Возможно, Ян имел ввиду ГУР или СБУ, но пожелал этого не уточнять.

Как отметили изобретатели, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на производство ракет типа Tomahawk стоимостью 2 млн долларов за единицу, лучше вложить средства в разработку десятков тысяч дешевых дронов, которые смогут справиться и с мелкими целями, и с крупными, если будут работать в рое.

Компоненты БПЛА, включая планер и шарниры рулевых поверхностей, были напечатаны на 3D-принтере за 5 часов, а собраны за 2 часа. Электроника была приобретена в готовом виде. Алгоритмы для навигации без использования GPS также были куплены и доработаны. Команда использовала локальную модель сопоставления признаков, чтобы сопоставить изображения с камеры дрона со спутниковыми изображениями Google Maps с разрешением 0,5 м на пиксель, с наложением координат GPS. Цель инженеров — достичь уровня точности навигации, аналогичного точности GPS квадрокоптера DJI.

Для того, чтобы небольшой дрон мог распознавать свое местоположение, ему не нужно обрабатывать гигантскую базу данных спутниковых изображений, чтобы потом многократно сопоставлять с изображением камеры. Вместо этого БПЛА можно обучить взаимосвязям между определенными координатами GPS и особенностями местности, в которой он находится, используя модель глубокого обучения — так называемый большой преобразователь зрения. В таком случае устройство получит что-то наподобие интуитивного представления о поверхностях.

В Theseus отметили, что первый испытательный полет беспилотника состоится через несколько недель. Также добавили, что постараются сделать модель в форм-факторе летающее крыло максимально дешевой, простой в эксплуатации и высокоэффективной.

Также мы сообщали о том, как "народные" дроны усилили ВСУ и кто может их изготавливать. Тысячи человек уже прошли обучение и собирают у себя дома беспилотники, которые потом помогают поражать российскую армию. Военные очень довольны результатами их работы, говорят в Victory Drones.