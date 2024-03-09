Солнечные батареи вставят в глаза: зачем ученым проводить такой эксперимент над людьми

Фотоэлементы будут подпитывать зрительные нервы, чтобы те могли передавать импульсы в мозг, — и тогда человек, утративший зрение, сможет снова видеть.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали фотоэлементы из веществ под названием германий и арсенид галлия, чтобы стимулировать зрительные нервы у людей, лишившихся зрения. Таким образом исследователи планируют зрение вернуть, передает NewAtlas.

Ученые выяснили, что зрение можно вернуть, если буквально найти источник питания для зрительных нервов, чтобы передавать импульсы, исходящие от них, в мозг. Таким источником могут послужить линзы, созданные из германия (германий — полуметалл, полупроводник, — ред.) или из арсенида галлия (арсенид галлия — химическое соединение галлия и мышьяка, полупроводник, — ред.). Кроме подпитки глазных нервов, такие линзы смогут работать и в качестве датчиков изображения.

Прототип линз имеет такую же структуру, как и обычные солнечные панели. Он состоит из глазного множества фотоячеек, которые, в свою очередь, состоят из нескольких слоев. Благодаря такой структуре можно добиться вывода изображения в высоком разрешении, а также напряжения, необходимого для запитки глазных нервов. Кстати, их питание будет происходить путем улавливания достаточно широкого спектра солнечного света, подчеркивают исследователи.

На данный момент прототип солнечных батарей для глаз проходит испытания и уже показывает неплохие результаты. Линзы, площадь которых составляет 1 квадратный сантиметр, были протестированы на животных. В будущем линзы уменьшат до 2 квадратных миллиметров с пикселями до 50 мкм.

Ученые отмечают, что их разработка не вернет людям 100-процентное зрение, так как "встроенное" зрение будет пока что черно-белым и с невысоким разрешением. Но это даст возможность увидеть очертания предметов, источники света и тень. Исследователи полагают, что одних только "солнечных" глазных сенсоров будет недостаточно, — скорее всего, понадобится дополнительная гарнитура типа смарт-очков с лазерной системой. Задача, которую ставят перед собой разработчики, — вернуть зрение и сделать это без проводов.

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